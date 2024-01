Czy widzisz tu sarnę? Zagadka od leśników podbija sieć

Każda zagadka – czy to różne zadania matematyczne, rebusy czy testy na spostrzegawczość, koncentrację lub pamięć – to doskonały trening dla mózgu. Dbanie o niego jest niezwykle ważne dla utrzymania sprawnego umysłu do późnej starości. Tak więc sięgajmy po takie łamigłówki pomagające usprawniać nasze funkcje poznawcze.

Dostrzeganie „niedostrzegalnego„

Na szczęście w Internecie pojawia się zagadka za zagadką, tak więc każdy będzie miał na czym ćwiczyć. Ogromną popularnością cieszą się właśnie wszelkiego rodzaju testy na spostrzegawczość.

Opierają się one na tym, że pośród wielu elementów o zbliżonych kształtach i rozmiarach ukrywa się jakieś niewielkie elementy w podobnej kolorystyce, które nie zaburzają obrazu całości i nie stanowią znacznego „odchylenia od wzoru”. Mózg postrzega bowiem taką kompozycję niemal jako całość i dlatego mamy problem z wyodrębnieniem „niepasującego” elementu.

Niektórzy twórcy sami projektują takie zagadki obrazkowe. Czasem jednak tworzy je sama natura. Tak było i w tym przypadku…

Zagadka obrazkowa od leśników. Znajdziesz zwierzę?

Na stronie Lasów Państwowych na Facebooku jakiś czas temu pojawiła się fotografia przedstawiająca zalany słońcem i zaśnieżony las z gąszczem drzew. Jednak gdzieś w kadrze „ukryło się” pewne zwierzę.

Na pierwszy rzut oka jest niemal niezauważalne. Jak jednak zapewniają leśnicy: „Uważny dostrzeże, któż to się nam przygląda”.

No właśnie: jaka tajemnicza istota została uchwycona na tym zdjęciu? I w którym miejscu na fotografii się kryje? „Czyżby rogacz?”; „Myszojeleń?”; „Sarenka?” – najczęściej to te odpowiedzi padały. Byli też jednak Internauci, którzy myśleli np. o… rysiu.

„Bez problemu znalazłam sarenkę, ale ona przy tej perspektywie wygląda jak ratlerek „; „Widzę ją takie maleństwo wśród wielkich drzew… „, „Z trudem, ale udało mi się zobaczyć” – chwalili się niektórzy komentujący.

A czy Ty odnalazłeś „zgubę”?

