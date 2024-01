Nie każdy poradzi sobie z tą zagadką matematyczną. Tylko 60 sekund na odpowiedź

Matematyka to Twój konik? Sprawdź, czy dasz radę rozwiązać tę zagadkę. Mimo że z pozoru wydaje się prosta, nie wszyscy wiedzą, jakie jest jej rozwiązanie. Podejmiesz wyzwanie i podasz poprawny wynik w minutę?

Matematyka to zmora niejednego ucznia. Choć sprawne rozwiązywanie równań i zadań z treścią może wielu osobom sprawiać problemy, warto systematycznie ćwiczyć swoje umiejętności, by dojść do perfekcji. W treningu pomocna może się okazać poniższa zagadka matematyczna. Masz ochotę przekonać się, ile pamiętasz z lekcji w szkole?

Jeśli matematyka nigdy nie sprawiała Ci kłopotów, to świetnie się składa. Poniższa zagadka matematyczna nie powinna być dla Ciebie trudna. Jest jednak pewien haczyk. Na podanie wyniku działania masz jedynie minutę. Czy uda Ci się rozwiązać łamigłówkę w tak krótkim czasie? Przekonaj się i podejmij wyzwanie!

Sprawdź, ile pamiętasz z lekcji matematyki. Na odpowiedź masz tylko 60 sekund

Chcesz sprawdzić, czy wiedza zdobyta w szkolnych murach nie poszła na marne? Skup się i spróbuj rozwiązać tę zagadkę matematyczną. Twoim zadaniem będzie udzielenie odpowiedzi na pozornie proste pytanie. Jaki jest wynik tego działania? Masz minutę na podanie rozwiązania. Czas start!

Oto rozwiązanie zagadki. Udało Ci się podać odpowiedź?

Jakie jest rozwiązanie zagadki? Prawidłowy wynik powyższego działania to -8. Dlaczego? Obliczenia należy wykonać zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Najpierw należy więc pomnożyć 4 razy 4. Następnie od pierwszej czwórki odejmujemy uzyskany przed chwilą wynik, a na koniec dodajemy do niego 4.

Udało Ci się podać poprawne rozwiązanie? Jeśli tak – brawo! Widać, że matematyka to dla Ciebie pestka. Jeżeli nie dałeś rady podać dobrej odpowiedzi, nie przejmuj się. Spróbuj swoich sił w innych zagadkach. Może tym razem będziesz mieć więcej szczęścia?

Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Im częściej będziesz ćwiczyć swój mózg, tym szybciej zobaczysz efekty swojej pracy. Dzięki regularnemu rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek poprawisz swoją koncentrację, polepszysz pamięć i usprawnisz działanie swojego umysłu.

