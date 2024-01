Czym zajadała się królowa? Przepis na ulubione ciasto Elżbiety II

Poznajcie przepis na ciasto, któremu nie mogła się oprzeć nawet królowa Elżbieta II. O kulinarnych preferencjach zmarłej w 2022 r. brytyjskiej monarchini opowiedział w wywiadzie dla Today Food Darren McGrady, jej były osobisty szef kuchni.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Królowa gustowała w wielu ciastach i biszkoptach. Jak wyznał McGrady, ukochała sobie jednak najbardziej specjalne czekoladowo-herbatnikowe ciasto. Zawsze zjadała je do ostatniego okruszka.

Było to zdecydowanie ulubione ciasto Jej Królewskiej Mości na podwieczorek (…). Było prawdopodobnie jedynym, które raz po raz trafiało do królewskiej jadalni, aż do całkowitego wyczerpania. Zjadała je do końca – tłumaczył.