Dawid Podsiadło śpiewa „Last Christmas”? To nagranie podbija sieć!

Dawid Podsiadło jest jednym z najpopularniejszych polskich wykonawców. Jego albumy sprzedają się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Natomiast na koncerty przychodzą prawdziwe tłumy. Nic dziwnego, że fani chcieliby usłyszeć swoje ulubione piosenki w wykonaniu idola. W takich chwilach przychodzi im w sukurs sztuczna inteligencja.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Dawid Podsiadło i świąteczny przebój Wham!

„Last Christmas” to piosenka, która jest już stałym elementem świąt. U wielu osób wywołuje swego rodzaju nostalgię. Ukazała się w 1984 roku, a napisał ją George Michael. Mimo że tekst nie jest typowy dla bożonarodzeniowych utworów, to na stałe wpisał się w świąteczny nastrój na całym świecie.

Piosenka jest tak popularna, że doczekała się wersji w różnych językach. W tym oczywiście również po polsku. Za jedną z rodzimych interpretacji odpowiada, chociażby zespół Pectus. Natomiast ostatnio do sieci trafił cover, w którym możemy usłyszeć głos Dawida Podsiadło. Jest w tym jednak pewien haczyk.

Zobacz także: To George Michael sądził o „Last Christmas”. Słowa menadżera grupy Wham zaskakują

Nagranie, które podbija internet, jest bowiem tworem sztucznej inteligencji. Dawid Podsiadło dysponuje charakterystycznym głosem. Nic więc dziwnego, że fani postanowili wykorzystać AI, by spełnić jedno ze swoich marzeń.

Sztuczna inteligencja wygenerowała hit?

Dawid Podsiadło cieszy się ogromną popularnością. Fani nieustannie wyczekują na jego nowe piosenki. W tym przypadku jednak sami spróbowali „powołać do życia” to, co chcieli usłyszeć. Sztuczna inteligencja wygenerowała „Last Christmas” w wykonaniu polskiego wokalisty.

Zobacz także: Brytyjczyk posłuchał polskiej kolędy. Jego reakcja mówi wiele

AI analizuje głos, by potem go naśladować. Dzięki temu możemy usłyszeć jak Dawid Podsiadło „śpiewa” świąteczny przebój. Czy jednak udało się zrobić to na tyle dobrze, że fani mogliby pomylić to nagranie z rzeczywistym głosem artysty? Wielu słuchaczy uważa, że w tym przypadku sztuczna inteligencja nie podołała wyzwaniu.

Zobacz także: Elżbieta Romanowska szokuje! Przygotowuje nieprawdopodobną liczbę pierogów

Z kolei inni są zdania, że ów cover brzmi bardzo naturalnie, szczególnie w refrenach. Niezależnie od opinii, jest to z pewnością interesująca ciekawostka. W niedługim czasie autorowi udało zdobyć się kilkanaście tysięcy wyświetleń. Natomiast fani mogą usłyszeć głos Dawida Podsiadły w nieco innej wersji.

Podoba Ci się cover wygenerowany przez sztuczną inteligencję? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!