Doda z brzuchem ciążowym na teledysku. Fani zachwyceni. „Nareszcie”

Doda może zaliczyć 2023 rok do naprawdę udanych. Promowała nową płytę i otrzymała własne show w Polsacie. Zagrała również najbardziej spektakularną trasę koncertową w karierze. Jej gwiazda lśniła w rodzimym show-biznesie. Na koniec roku postanowiła zrzucić kolejną bombę. Opublikowała nowy teledysk. Poruszyła przy tym niezwykle ważną dla kobiet kwestię.

Doda z ważnym przekazem

Ostatnia płyta Dody okazała się sporym sukcesem. Znalazło się na niej sporo piosenek, które fani przyjęli niezwykle ciepło. Wśród nich znalazł się utwór „Mama”. Piosenkarka poruszyła w niej niełatwy temat macierzyństwa. Przede wszystkim kwestię wywierania na kobiety presji posiadania dzieci.

Doda jasno śpiewa w utworze, że nie chce być matką. 30 grudnia udostępniła teledysk, który jeszcze bardziej wzmacnia przekaz. Wszystko za sprawą charakteryzacji. Gwiazda prezentuje się bowiem z brzuchem ciążowym. W innej scenie natomiast ubrana jest w suknię ślubną.

Doda wielokrotnie mówiła, że nie chce mieć dzieci. Rodzina czy społeczeństwo często wywierają presję na macierzyństwo. Piosenkarka się temu przeciwstawia. Piosenka „Mama” jest tego idealnym przykładem. Z kolei teledysk jeszcze bardziej podkreśla jej stanowisko.

Fani dziękują piosenkarce

Na początku klipu słyszymy słowa: „Świadome rodzicielstwo jest tak samo ważne jak świadome nierodzicielstwo. Chyba nawet ważniejsze”. Sposób, w jaki Doda poruszyła temat spotkał się z dużym odzewem fanów. Cieszą się, że w końcu mogli obejrzeć teledysk do tego utworu. Dziękują również za to, że powiedziała to, co myśli wiele innych kobiet.

„Jestem mamą, ale doskonale Cię rozumiem”

„Nareszcie! Ważne przesłanie, dziękuję”

„Piękny przekaz, piękny teledysk, piękna piosenka”

„Fajnie, że podjęła się tak ważnego tematu”

„Totalnie się utożsamiam z tą piosenką”

„Dziękuję za piosenkę, dziękuję za przekaz” – komentują fanki piosenkarki.

Temat, który poruszyła Doda jest bardzo ważny dla wielu osób. Nic dziwnego, że odbiór piosenki i teledysku jest tak dobry. Gwiazda powiedziała głośno to, o czym myślą kobiety. Być może będzie to ważny głos w dyskusji oraz uświadamianiu innych w tej kwestii.

