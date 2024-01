Dżem rozstał się z Balcarem. Gruchnęły wieści o finaliście „The Voice”

Dżem jest obecny na polskiej scenie od dekad. Najbardziej znanym wokalistą grupy był oczywiście Ryszard Riedel. Tę rolę przyjmowało jednak wielu muzyków. W ostatnich latach z powodzeniem sprawdzał się w niej Maciej Balcar. Ostatecznie jednak zespół poinformował o rozstaniu się z nim. Nie przekazał jednak, kto zajmie jego miejsce. Teraz fani wpadli na pewien trop.

Maciej Balcar pożegnał się z zespołem

Od 2001 roku Maciej Balcar był wokalistą grupy Dżem. Nagrał z nią kilka płyt oraz wystąpił na wielu festiwalach muzycznych. Grali także support przed koncertami Erica Claptona czy AC/DC. Współpraca układała się więc więcej niż dobrze. Fani także wydawali się być zadowoleni z wokalisty.

Pod koniec 2023 roku Dżem umieścił w mediach społecznościowych oświadczenie. Poinformował w nim, że Maciej Balcar rozstanie się z grupą. Ostatni dzień jego obecności w zespole przypadać ma na 6 kwietnia 2024 roku. Od tamtej pory pojawić ma się nowy wokalista.

Oświadczenie wywołało wśród fanów wiele emocji. Duża część z nich nie mogła w to uwierzyć. Z kolei Dżem nie komentował dalej całego zamieszania. Wciąż nie zdradzili, kto zastąpi Balcara. Wśród miłośników zespołu trwają zapewne spekulacje. Ostatnio jednak wpadli na jakiś trop. Czy słuszny?

Dżem postawi na Łukasza Drapałę?

Łukasz Drapała udzielał się w zespołach Chemia i Chevy. Szerzej dał się jednak poznać za sprawą talent shows. Najpierw wziął udział w „Mam talent”. Dotarł wówczas do półfinału. Następnie pojawił się w 13. edycji „The Voice of Poland”. Udało mu się zająć drugie miejsce w finale.

Ostatnio Łukasz Drapała rozbudził emocje wśród fanów grupy Dżem. Wszystko za sprawą jednego wpisu w mediach społecznościowych. „No dobra. To kto będzie nowym wokalem Dżemu? Pytam się! Chcę wiedzieć!” – napisał. Miłośnicy zespołu potraktowali to jako wskazówkę. Zaczęli domniemywać, że to właśnie on będzie nowym wokalistą.

Łukasz Drapała nie złożył jednak żadnej deklaracji. Zbywał wszelkie sugestie fanów, pisząc, że zadał jedynie pytanie. Niektórzy jednak zdążyli już ogłosić go następcą Macieja Balcara. Niestety, nie ma żadnego potwierdzenia tej informacji. Na więcej szczegółów trzeba po prostu poczekać. Dżem zapewne wkrótce ogłosi, kto obejmie funkcję wokalisty.

