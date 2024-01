T. Love odkrywa karty. Znamy gościa specjalnego warszawskiego koncertu

Formacja T. Love to legenda polskiej muzyki rockowej. Formacja została założona w 1982 roku w Częstochowie jako Teenage Love Alternative. Kapelę, której brzmienia początkowo utrzymane były w rytmach punk rocka tworzyli Zygmunt Staszczyk (śpiew, początkowo także gitara basowa), Janusz Knorowski (gitara elektryczna), Dariusz Zając (instrumenty klawiszowe) i Jacek Wudecki (perkusja) – wówczas uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.

Zespół pod nazwą T. Love wydał swój pierwszy oficjalny album „Wychowanie” (ogólnie był to czwarty krążek kapeli) w 1989 roku. Jeszcze przed ukazaniem się krążka Staszczyk wyjechał do Wielkiej Brytanii. Mimo dobrego przyjęcia ze strony krytyków i fanów kapela zawiesiła działalność. Na szczęście nie zabawił tam zbyt długo i po powrocie postanowił reaktywować grupę. W 1991 roku na rynku ukazał się kolejny album formacji, nagrany w zupełnie nowym składzie, zatytułowany „Pocisk miłości”. To właśnie z tego krążka pochodzi jeden z największych hitów T. Love „Warszawa”.

Romantyczni chuligani

Muzycy postanowili iść za ciosem i już w 1992 roku światło dzienne ujrzało ich kolejne wydawnictwo „King”. Tytułowy utwór zdobył popularność komercyjną i był chętnie grany w niemalże wszystkich rozgłośniach radiowych. Do dziś jest on uznawany za jeden z hymnów T. Love, a album przez krytyków został okrzyknięty jednym z najlepszych rockowych albumów tamtych czasów.

Obecnie kapela na swoim koncie ma 13 albumów studyjnych oraz wiele nagród i wyróżnień. Występowali na licznych festiwalach i zagrali niezliczone koncerty, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych.

„I Love You” – znamy gościa specjalnego koncertu w Warszawie

Na rok 2024 przypada 30. rocznica wydania ich pierwszego albumu koncertowego zatytułowanego „I Love You”. Z tej okazji zespół zagra dwa specjalne koncerty. Pierwszy z nich już 8 marca w warszawskiej hali COS Torwar oraz 26 maja w Katowicach. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Złote Przeboje. T. Love postanowił uchylić nieco rąbka tajemnicy. Właśnie poznaliśmy gościa specjalnego warszawskiego koncertu. Wydarzenie odbędzie się w Dniu Kobiet, zatem na scenie nie mogło zabraknąć jednej z największych diw polskiej sceny.

Występ T. Love uświetni koncert Beaty Kozidrak, znanej ze swojego niebanalnego głosu, charyzmy i niesamowitej energii na scenie! Koncert to z pewnością znakomita okazja do uczczenia Dnia Kobiet!

Beata Kozidrak uświetni występ T. Love podczas koncertu w Warszawie. Źródło: mat. pras.

Bilety są dostępne na stronie Eventim.pl. Bądźcie czujni, to nie wszystkie niespodzianki, jakie czekają na uczestników koncertu!

