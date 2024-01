To on stworzył ten wielki przebój Cher! Historia „Bang Bang” może zaskoczyć!

Sonny Bono odszedł 5 stycznia 1998 roku. W rocznicę śmierci muzyka przypominamy jego historię. Nie każdy wie, że był to artysta związany z Cher. Nie tylko tworzyli duet na scenie, ale także małżeństwo. Jak wyglądały ich wspólne lata? Tego dowiecie się w poniższym artykule.

Cher i Sonny Bono. Dzieliło ich 11 lat różnicy

Wszystko zaczęło się w chórkach. Oboje pracowali u producenta muzycznego Phila Spectora. 16-letnia Cher dostała się tam za namową właśnie Bono, który miał wówczas 27 lat. Zawiązali muzyczny duet. Ich najsłynniejsze piosenki to „Baby Don’t Go” i „I Got You Babe”.

Drugiego z wymienionych utworów możecie posłuchać poniżej:

Dziecko, telewizja i 40 mln płyt

Nie tylko muzyczna rodzina! Zrodziło się między nimi uczucie i razem trwali przez 9 lat, aż do 1975 roku. Para doczekała się także syna Chaza (wcześniej kobieta o imieniu Chastity). To właśnie po jego narodzinach mieli wziąć ślub.

Występowali w życiu i na scenie, jak również w telewizji. Powstały dwa programy z Cher i Bono, a mianowicie: „The Sonny & Cher Comedy Hour” i „The Sonny & Cher Show”. Podczas wspólnych działań Sonny i Cher sprzedali zawrotną sumę ponad 40 milionów płyt na całym świecie! Zrobili prawdziwą furorę w muzycznym świecie.

Utwór z lat 60., który stał się ogromnym hitem

Najwierniejsi fani z pewnością wiedzą, że to właśnie Sonny napisał dla Cher jeden z jej największych przebojów. Chodzi o „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, że jest to właśnie piosenka, którą w oryginale wykonywała Bogini Popu.

Posłuchajcie tej piosenki w późniejszej wersji z 1987 roku:

Sonny Bono napisał, córka Sinatry rozsławiła „Bang Bang”

Numer stał się ogromnym hitem na całym świecie. Był także wielokrotnie coverowany, m.in. przez Nancy Sinatrę, która zaprezentowała zupełnie inną aranżację tej piosenki.

Pierwotnie piosenka „Bang Bang” została wydana w 1966 roku. Promowała album „The Sonny Side of Chér”. Niedługo później córka Franka Sinatry zaśpiewała swoją wersję, która oczarowała reżysera Quentina Tarantino. Filmowiec wykorzystał ją w filmie „Kill Bill” z 2003 roku.

