Ed Sheeran wystąpi w Polsce! Znamy datę i termin sprzedaży biletów na koncert

Ed Sheeran już w wieku nastoletnim związał się z muzyką. Zadebiutował zaś 12 lat temu albumem „+”. Szybko zyskał popularność. Jednak prawdziwy szał na jego twórczość nastał w 2014 r. za sprawą krążka „x”, który dotarł na szczyt zestawień m.in. w rodzinnej Wielkiej Brytanii i USA.

Kolejne lata i takie przeboje jak „Shape of You” czy „Perfect” tylko ugruntowały pozycję wokalisty. Najlepiej o jego ogromnej popularności świadczy fakt, że pomimo zaledwie 32-lat sprzedał już 150 mln płyt i singli na całym świecie.

Obecny rok Ed Sheeran może uznać za wyjątkowo pracowity. Wypuścił bowiem aż dwa studyjne albumy, odpowiednio szósty i siódmy w karierze. Pierwszy z nich, „-” (nazywany też „Subtract”) miał premierę w maju, a kolejny, „Autumn Variations” – pod koniec września.

Fani oba krążki przyjęli entuzjastycznie. Jednak to najnowsze wydawnictwo było dla artysty naprawdę wyjątkowe. Wydał je bowiem już w pełni na swoich warunkach: we własnej wytwórni: Gingerbread Man.

Kiedy na początku ubiegłego roku przechodziłem trudny czas, pisanie piosenek pomogło mi zrozumieć moje uczucia i pogodzić się z tym co się dzieje (…). Mój tata i brat opowiedzieli mi o kompozytorze Elgarze, który skomponował „Enigma Variations”, gdzie każda z 14 kompozycji była o innym z jego przyjaciół. Oto, co zainspirowało mnie do stworzenia „Autumn Variations”. Kiedy nagrywałem “Subtract” z Aaronem Dessnerem, dogadaliśmy się natychmiast. Pisaliśmy i nagrywaliśmy non stop i ta płyta zrodziła się z tego partnerstwa (…). Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba tak samo jak mi – tłumaczył na Instagramie muzyk.