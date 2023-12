Gorące kuchenne trendy. To będzie królować w naszej kuchni

Każdy kraj ma własną kuchnię, która nierozłącznie kojarzy nam się z danym narodem. Uwielbiamy podróżować, bo wówczas oprócz zwiedzania zabytkowych miast możemy także rozkoszować się pysznymi daniami lokalnej kuchni.

Czasy PRL-u wymagały od nas dużej inwencji twórczej w kuchni. Z powodu braku podstawowych towarów oraz ograniczonego dostępu do produktów spożywczych gospodynie musiały sporo się nagłówkować, aby przyrządzić posiłek dla swojej rodziny. Lata 90. kojarzą nam się z popularyzacją płatków śniadaniowych, którymi zajadaliśmy się w różnych postaciach. Dziś już raczej stawiamy na zdrowsze śniadania, głównie białkowo-tłuszczowe. Jakie trendy w kuchni są obecnie najmodniejsze i co będzie królować na naszych talerzach w 2024 roku?

Powrót do korzeni – czyli comfort food

Tempo życia wzrasta, mamy co raz więcej pracy i mniej czasu na przygotowanie domowego posiłku. Dlatego z coraz większym sentymentem wracamy do potraw, które napełniają nas ciepłem i spokojem, takie, które wywołują w nas poczucie nostalgii. Zazwyczaj są to potrawy, które przygotowywały nasze babcie i mamy, bo to właśnie z domem rodzinnym kojarzymy poczucie bezpieczeństwa i beztroski. Dlatego, zamiast wybrać się do cukierni, chętniej sięgamy po tradycyjne przepisy i przygotowujemy domowe wypieki, jak choćby chleb, czy pyszną i pachnącą szarlotkę.

Zero waste

Od jakiegoś czasu wzrasta świadomość konsumencka Polaków. Coraz częściej uświadamiamy sobie, że na świecie jest tak wiele miejsc, gdzie ludzie cierpią z głodu. Dlatego oprócz segregowania śmieci, coraz częściej pamiętamy również o tym, aby nie marnować jedzenia. Staramy się kupować mądrze i rozsądnie, aby niepotrzebnie nie wyrzucać nadmiaru zakupionych produktów. Często również pozostałe jedzenie wykorzystujemy w innych potrawach, a jeśli nie jesteśmy w stanie zjeść wszystkiego, często zamrażamy produkty i potrawy, które przez jakiś czas mogą przetrwać w niskich temperaturach. Często przygotowując posiłki, sięgamy również po produkty, które są naturalnego pochodzenia i są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Fuzja smaków i kultur

Podróże stały się nieodłączną częścią naszego życia. Zarówno te, które pozwalają nam zwiedzić najodleglejsze zakątki naszego kraju, jak i te zagraniczne, są wspaniałą okazją do poznania nowych smaków. Podróżując, odkrywam świat – również ten kulinarny. Obecnie w Polsce z łatwością możemy także zakupić dania kuchni z różnych zakątków świata w restauracjach. Przygotowanie egzotycznych potraw, które mieliśmy okazję spróbować podczas zagranicznych wojaży, staje się również łatwiejsze, a to dzięki możliwościom, jakie daje nam internet. W sieci możemy znaleźć wiele przepisów nawet na najbardziej wyszukane dania. Jeśli nie możemy zdobyć składników w sklepie, to niejednokrotnie zamówienie ich przez internet nie stanowi najmniejszego problemu. Często również decydujemy się na „podkręcenie” smaku tradycyjnych polskich potraw egzotycznymi przyprawami. Media społecznościowe są również źródłem kulinarnych inspiracji. Bardzo często przygotowujemy dania, które pojawiły się w postach znanych influencerów i restauratorów.

Do tej pory spożywanie kojarzyło nam się raczej z rodzinnymi obiadami i czasem, kiedy cała rodzina gromadzi się przy stole. Jak się okazuje, nowe trendy wskazują, że coraz częściej modne będzie tak zwane jedzenie w samotności (z angielskiego dining alone), zwłaszcza w restauracjach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy czasu wyłącznie dla siebie. Warto sprawić sobie małą przyjemność i wybrać się solo do kawiarni czy restauracji, aby miło spędzić czas w samotności.

