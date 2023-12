Gwiazda „Azja Express” ukrywała wspaniały głos. Tak śpiewa Andziaks!

Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Przygodę na platformie YouTube rozpoczęła już w 2011 roku. Od tamtego czasu popularność celebrytki nie tylko nie ustaje, ale nieustannie rośnie. Na swoim kanale zgromadziła ponad 900 tysięcy obserwatorów. W ostatnich latach widzowie mieli okazję ją zobaczyć nawet w telewizji. Wraz z mężem wygrała popularny program rozrywkowy „Azja Express„. Okazuje się, że gwiazda podzieliła się kolejnym ukrytym talentem!

Angelika Trochonowicz, bo tak właśnie ma na imię popularna youtuberka, tworzy filmiki o tematyce modowej, urodowej oraz lifestylowej. Co ciekawe, jej coroczną tradycją jest nagrywanie klimatycznych vlogmasów. Nic dziwnego, że Andziaks zaledwie od pierwszego dnia postanowiła świętować grudzień.

Sama nie mogę w to uwierzyć, ale na YouTubie pojawiła się moja piosenka, piosenka świąteczna. Jeszcze miesiąc temu nigdy bym w to nie uwierzyła (…) To jest dla mnie wielkie szczęście i spełnienie marzeń, ale… ledwo oddycham. Dziękuje wam pięknie za ten miły odzew – skomentowała na swoim Instagramie Andziaks.