Hanna Gucwińska nie żyje. Przez lata prowadziła „Z kamerą wśród zwierząt”

W niedzielę 12 listopada media obiegła smutna wiadomość – nie żyje Hanna Gucwińska. Znana zootechniczka miała 91 lat. Największą popularność zdobyła jako współprowadząca programu „Z kamerą wśród zwierząt”, w którym wraz z mężem opowiadała przed kamerą o życiu mieszkańców Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.

Zmarła Hanna Gucwińska

Informację o śmierci 91-latki przekazał prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Mężczyzna pożegnał wieloletnią dyrektorkę wrocławskiego ZOO w mediach społecznościowych.

Zmarła Hanna Gucwińska – wieloletnia legendarna dyrektorka @zoowroclaw razem z mężem Antonim Gucwińskim (zmarłym w 2021 roku). Przez lata program „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych „braci mniejszych”. Będzie nam jej ogromnie brakować – napisał Sutryk na portalu X.

Zmarła Hanna Gucwińska – wieloletnia legendarna dyrektorka @zoowroclaw razem z mężem Antonim Gucwińskim (zmarłym w 2021 roku). Przez lata program „Z kamerą wśród zwierząt", który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych „braci mniejszych". Będzie nam jej ogromnie brakować.

Od lat pracowała we wrocławskim ZOO

Hanna Gucwińska rozpoczęła pracę w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu w 1957 roku. Wkrótce wraz ze swoim mężem, Antonim Gucwińskim, zaczęła również kierować placówką. To właśnie tam powstawały również kolejne odcinki programu „Z kamerą wśród zwierząt”, którego kobieta była gospodynią. Emisja produkcji rozpoczęła się w 1971 roku i trwała przez 31 lat, aż do 2002 roku. Jej kolejne odcinki można było oglądać na antenie TVP1. Program cieszył się wśród widzów dużą popularnością. Otrzymał również dwie nagrody Akademii Telewizyjnej oraz dwa Złote Ekrany.

Kariera polityczna Hanny Gucwińskiej

Hanna Gucwińska była również zaangażowana w życie polityczne. Przez szesnaście lat pełniła funkcję radnej Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu i pracowała w komisjach zdrowia, ochrony środowiska oraz porządku publicznego. W 2001 roku kobiecie udało się uzyskać mandat do Sejmu. Była posłanką IV kadencji aż do 2005 roku.

Zasługi Hanny Gucwińskiej zostały uhonorowane między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznanym jej w 1977 roku. Sześć lat później kobietę odznaczono Złotym Krzyżem Zasługi, a później także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 roku telewizyjna prowadząca otrzymała Order Uśmiechu.

