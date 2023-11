Hanna Gucwińska spocznie obok męża. Szczegóły pogrzebu

Nie żyje Hanna Gucwińska. Była ona przez lata dyrektorką zoo we Wrocławiu. Większość Polaków pamięta ją jednak przede wszystkim z programu TVP z „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadziła przez 31 lat ze swoim mężem Antonim Gucwińskim.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zmarła Hanna Gucwińska. Kiedy pogrzeb?

Wiadomość o śmierci Hanny Gucwińskiej obiegła media późnym wieczorem w niedzielę. Te przykrą wieść jako jeden z pierwszych przekazał na Twitterze prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Napisał:

Zmarła Hanna Gucwińska – wieloletnia legendarna dyrektorka @zoowroclaw razem z mężem Antonim Gucwińskim (zmarłym w 2021 roku). Przez lata program „Z kamerą wśród zwierząt”, który prowadziła, uczył nas wrażliwości wobec naszych „braci mniejszych”. Będzie nam jej ogromnie brakować.

Jak informował portal wroclaw.pl, słynna zootechnik po śmierci męża w 2021 r. sama mocno podupadła na zdrowiu. Przez ostatnie 1,5 roku mieszkała w Krakowie u swojej siostrzenicy, Danuty Pagacz, która się nią opiekowała. Jednak tydzień temu 91-latka poczuła się gorzej i wylądowała w szpitalu.

Zobacz także: Zaśpiewał ten hit w „The Voice”. Piekarczyk nie mógł powstrzymać łez

W rozmowie z portalem Pagacz wyjawiła, że „ciocia była pełna optymizmu” i chciała jeszcze „wrócić do Wrocławia, do swoich ukochanych zwierząt”. Niestety nie było jej to dane. Odeszła 12 listopada.

Już wiadomo, że pogrzeb Hanny Gucwińskiej odbędzie się 22 listopada w jej ukochanym Wrocławiu. Będzie pochowana obok swojego męża, w Alei Zasłużonych, na cmentarzu Osobowickim. Uroczystość tę poprzedzi zaplanowana na godz. 12:00 msza za jej osobę w bazylice mniejszej pod wezwaniem św. Elżbiety nieopodal Rynku.

Zobacz także: The Beatles znów na szczycie. Po 54 latach pobili rekord! „Piękny dzień”

Hanna Gucwińska była ikoną wśród miłośników zwierząt

Hanna Gucwińska, podobnie jak jej mąż Antoni Gucwiński, słynęła z ogromnej miłości do zwierząt. Od początku związała z nimi swoje życie i karierę. Ukończyła studia na Wydziale Zootechniki i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1957 r. została zatrudniona w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Z czasem awansowała tam na stanowisko dyrektora i wspólnie z małżonkiem kierowali placówką przez pół wieku.

Od 1971 r. oboje stanowili też niezapomniany duet prowadzących w swoim autorskim programie TVP „Z kamerą wśród zwierząt”. Był on niezwykle popularny, stąd nadawano go aż przez 31 lat, do 2002 r. Otrzymał również liczne nagrody, w tym Złote Ekrany.

Zobacz także: Koniec spekulacji! To Taylor Swift zrobiła po koncercie

Gucwińska działa ponadto w polityce. Od 2001 do 2005 r. była posłanką podczas IV kadencji Sejmu. Znacznie dłużej była radną Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu: w tym członkinią komisji zdrowia, ochrony środowiska oraz porządku publicznego. Jej dorobek doceniono przyznaniem Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!