Hindus ocenił przebój Krzysztofa Krawczyka. „Dlatego jest legendą”

Krzysztof Krawczyk to niezwykle ważna postać dla polskiej muzyki. Piosenki, które stworzył od lata niezmiennie porywają i zachwycają rodzimych słuchaczy. Dobry utwór ma to do siebie, że może oddziaływać na odbiorcę, niezależnie od tego, skąd pochodzi. Dlatego też indyjski twórca internetowy zdecydował się zapoznać z „Bo jesteś Ty”.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Krzysztof Krawczyk wciąż porusza

Na scenie muzycznej pojawiają się postaci, które podbijają serca niemal wszystkich. Do takiego grona z całą pewnością należy Krzysztof Krawczyk. Jego śmierć była ogromną stratą dla słuchaczy. Pozostała po nim jednak wspaniała twórczość, która trafia do osób w różnym wieku i o różnej wrażliwości.

Krzysztof Krawczyk nagrał wiele piosenek, które stały się przebojami. Takie utwory jak chociażby „Chciałem być” czy „Mój przyjacielu” to nieodłączne elementy wielu imprez. Słuchacze znają jego hity na pamięć. To chyba wystarczająco pokazuje, jaki status udało mu się osiągnąć.

Zobacz także: Rafał Brzozowski o Telewizji Polskiej. Zdradził, czy boi się o przyszłość i pracę

Jedną z najpopularniejszych piosenek Krzysztofa Krawczyka jest także „Bo jesteś Ty”. Tekst do utworu napisał znany z Myslovitz Przemysław Myszor. Trzeba przyznać, że wykonał fantastyczną pracę. Słowa z tego przeboju potrafią poruszyć. Natomiast głos legendarnego piosenkarza tylko potęguje to uczucie.

Hindus posłuchał „Bo jesteś Ty”

Polska muzyka raczej rzadko dociera do tak odległych krajów jak Indie. W dobie internetu może się to jednak zdarzyć. Pewien indyjski twórca internetowy trafił na „Bo jesteś Ty”. Publikuje on nagrania na kanale Dreamers Vlog w serwisie YouTube. Jakie wrażenie zrobił na nim Krzysztof Krawczyk?

Zobacz także: Joanna Opozda znów ma kłopoty. Pozwał ją własny ojciec!

Już w trakcie odsłuchu widać było, że utwór bardzo mu się podoba. Obcokrajowiec kołysał się w rytm muzyki. W pewnym momencie na jego twarzy pojawił się szeroki uśmiech. Zdecydował się podsumować swoje wrażenia. Stwierdził, że Krzysztof Krawczyk jest legendą. Trudno się z tym nie zgodzić.

To naprawdę ładna muzyka! […] Ten teledysk był bardzo dobry. Jego głos… Cóż za potężny głos. To jest naprawdę wspaniałe. To właśnie dlatego jest legendą. Zawsze to mówię, kiedy słyszę tak chwytliwe piosenki – podsumował twórca internetowy z Indii.

Zobacz także: Zbliża się wielki powrót Katy Perry? „To coś wyjątkowego”

Zobacz także: Dolly Parton z niespodzianką dla śmiertelnie chorego fana. To zrobiła gwiazda

Uważasz Krzysztofa Krawczyka za legendę? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!