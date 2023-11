Hit z „Chłopów” na Eurowizję? Muzycy zabrali głos

Najgłośniejsza polska premiera roku szturmem zdobyła serca widzów. Wszystko wskazuje na to, że malowana adaptacja kanonicznego dzieła noblisty, Władysława Reymonta, jest skazana na sukces. Produkcja w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana została zgłoszona do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. To nie wszystko! Światowymi sukcesami mogą pochwalić się też twórcy ścieżki dźwiękowej.

Czy muzyka z “Chłopów” wygra Oscara?

Malowana animacja zdobywa coraz większą popularność nie tylko w granicach naszego kraju. Imponującym zainteresowaniem cieszy się również główny utwór promujący “Chłopów”. Twórcy polskiego kandydata do Oscara postanowili zgłosić do prestiżowego konkursu przebój „Jesień – Tańcuj”.

Za produkcję singla jest odpowiedzialny L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra. „Jesień – Tańcuj” to jedna z czterech piosenek nagrana do animacji malarskiej “Chłopi”, w której możemy usłyszeć głosy takich muzyków jak Kayah, Dagadana, Laboratorium Pieśni, Tęgie Chłopy. Każdy z utworów w myśl Reymonta nawiązuje do poszczególnych pór roku.

Jesienią odbyło się wesele Boryny i Jagny i właśnie do tego wydarzenia nawiązuje roztańczony utwór, stworzony w duchu łączenia pokoleń i gatunków muzycznych – czytamy na stronie wydawnictwa.

„Jesień – Tańcuj” zabrzmi na Eurowizji?

W komentarzach pod teledyskiem pojawiają się liczne głosy, że „Jesień – Tańcuj” powinien reprezentować Polskę na Eurowizji. Zespół Dagadana na jedno z pytań o udział w międzynarodowym konkursie odpowiedział słowami: „A kto wie…”. Warto podkreślić, że jest to opinia wyłącznie kilku muzyków odpowiedzialnych za projekt, jednak reakcja może pozostawiać nadzieję.

Uważam, że to piosenka, która zrobiłaby furorę na Eurowizji – napisał jeden z Internautów na YouTubie, a jego komentarz zdobył niemal cztery tysiące polubień.

Czy hit z “Chłopów” będzie reprezentował Polskę na 68. Edycji Konkursu Piosenki Eurowizji?

Tegoroczny plebiscyt za sprawą wygranej Loreen odbędzie się w Malmö. Znamy datę pierwszych półfinałów. Koncerty odbędą się już 7 i 9 maja 2024. Natomiast zwycięzcę poznamy zaledwie kilka dni później podczas wielkiego finału, 11 maja.

