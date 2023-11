Jest decyzja! W TVN odetchnęli z ulgą. „10 lat”

Kwestia przedłużenia koncesji dla stacji TVN budziła żywe emocje wśród Polaków. Powód? Na wydanie ostatecznej decyzji czekano łącznie 11 miesięcy.

TVN — przedłużenie koncesji stało się faktem?

Dotychczasowa koncesja dla TVN miała wygasnąć w kwietniu 2024 roku. Pod koniec 2022 roku przedstawiciele stacji złożyli wniosek o przedłużenie jej dla TVN, TVN International oraz TVN Turbo.

Koncesja miałaby obowiązywać przez kolejne 10 lat. Rozpatrzenie wniosku powierzono członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatecznie zebranie w sprawie odbyło się w czwartek 9 listopada i zakończyło się pomyślnie dla stacji. Decyzja była jednogłośna.

Za zagłosowali wszyscy członkowie obecnego składu Krajowej Rady, powołanego jesienią ub.r.: przewodniczący Maciej Świrski, Elżbieta Glapiak, Marzena Paczuska, Hanna Karp i prof. Tadeusz Kowalski — cytuje treść oficjalnego oświadczenia portal Wirtualne Media.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby stacja mogła pozyskać koncesję na 10 lat, musi złożyć wniosek co najmniej na rok przed wygaśnięciem obecnej. Przedstawiciele TVN dopełnili tej formalności, zgłaszając się półtora roku wcześniej. Wątpliwości wzbudzała jednak kwestia struktury własnościowej firmy.

Jednocześnie, ponieważ TVN spełnił wszystkie wymagania, konieczne do uzyskania koncesji, władze stacji złożyły do sądu skargę. Dotyczyła ona rzekomej bezczynności KRRiT. Należy jednak zaznaczyć, że nie był to jedyny przypadek tak długiego oczekiwania na werdykt w historii kraju — analogiczny proces dla TVN24 trwał jeszcze dłużej, bo aż 19 miesięcy.

W przypadku TVN24 ostateczny werdykt zapadł na zaledwie cztery dni przed datą ostatecznego wygaśnięcia koncesji. Inaczej niż przy głosowaniu nad TVN, TVN International i TVN Turbo członkowie KRRiT nie byli jednogłośni — cztery osoby zagłosowały „za”, a jedna „przeciw”.