Kim była „Jolene”? To Dolly Parton ujawniła po latach!

„Jolene” to piosenka Dolly Parton, która zyskała ogromną popularność na całym świecie. Nie ma chyba osoby, która choć raz nie słyszała tego przeboju. Numer powstał w latach 70. i znalazł się na płycie Parton o tym samym tytule. Płytę wyprodukował Bob Ferguson. Kim była „Jolene”?

Zdrada męża i częste wizyty w banku?

Treść piosenki opowiada o gospodyni domowej. Bohaterka numeru country musiała zmierzyć się z piękną uwodzicielką swojego męża. Jednak kto zainspirował Dolly Parton do stworzenia tego przeboju? Jedną z wersji jest kasjerka z banku.

Wokalistka miała podejrzewać, że ta kobieta romansuje z jej mężem. Partnerem artystki od końca lat 60. jest Carl Thomas Dean. Niedługo po ślubie mężczyzna miał coraz częściej chodzić do banku, co wzbudziło podejrzenia jego partnerki.

Historia piosenki „Jolene”

Co na ten temat sądzi sama Dolly Parton? Przez lata kariery podkreślała, że inspiracją do napisania „Jolene” była mała, rudowłosa dziewczynka. Po jednym z koncertów miała poprosić swoją idolkę o autograf. Wyznała jej wtedy, że ma na imię właśnie Jolene.

Właściwie Jolene nie miała na imię Jolene. Zainspirowało mnie imię małej dziewczynki, która brała ode mnie autograf. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego imienia. Pamiętam, że nuciłam sobie wtedy imię Jolene i stwierdziłam: „To piękne imię! Napiszę o nim piosenkę!”. Powiedziałam jej: „Jeśli kiedykolwiek usłyszysz piosenkę o Jolene, wiedz, że to o tobie!” – wyznała gwiazda cytowana przez kanał Old Country Songs na YouTube.

Jak dodała, cały czas miała w głowie imię dziewczynki, które nuciła do wymyślonej melodii. – Wciąż myślałam: „Jolene, Jolene, Jolene”. Stąd ten znany rytm w mojej piosence. Powtarzałam to imię, bo nie chciałam go zapomnieć w drodze do autobusu. Aż wreszcie wpadłam na melodię piosenki – mówiła Dolly.

Pomyślałam, że „to jest mój referen!”. Po prostu wkomponowałem to w piosenkę, dorobiłam wersy, akordy, zaczęłam grać i uderzać w gitarę aż zaczęło to brzmieć lepiej i lepiej! – wyznała wokalistka country.

Jej zdaniem sukces tego utworu tkwi właśnie w jego prostocie — kilku akordach i powtarzalnym refrenie.

