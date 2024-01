Mela Koteluk powraca z nowym singlem. Wiemy, jak zareagowali jej fani. Adekwatnie?

Mela Koteluk należy do najbardziej cenionych wokalistek, kompozytorek i autorek tekstów w Polsce. Jej twórczość zyskała uznanie nie tylko wśród słuchaczy, ale też branży i krytyków. Została nagrodzona m.in. pięcioma Fryderykami.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

38-letnia artystka z pogranicza popu i rocka alternatywnego debiutowała w 2012 r. z solową płytą „Spadochron”. Potem dołożyła jeszcze dwa krążki sygnowane swoim nazwiskiem: „Migracje” z 2014 r. i „Migawka” z 2018 r.

Brała też w przeszłości udział w projekcie Męskie Granie. W 2015 r. z Andrzejem Smolikiem, Tomaszem Organkiem i Krzysztofem Zalewskim stworzyli hymn „Armaty”.

Dyskografię autorki przebojów „Melodia ulotna”, „Żurawie origami” i „Fastrygi” zamyka album „Astronomia poety. Baczyński” z 2020 r., który nagrała wraz z kwartetem Kwadrofonik. Fani już odliczają dni do premiery kolejnego longplay’a piosenkarki.

Zobacz także: Fani Kazika mają powodu do smutku. Co z koncertami artysty?

Mela Koteluk szykuje się do — jak zapowiada — „otwarcia nowego rozdziału w swoim artystycznym życiorysie”. W pierwszej połowie 2024 r. zamierza wydać swój czwarty solowy – a piąty ogólnie – album. Do pracy nad nim zabrała się jeszcze latem 2022 r.

Jesienią kolejnego roku ukazał się pierwszy zwiastun z nadchodzącej płyty, a więc singiel „Harmonia”. Utwór artystka stworzyła z pomocą swojego wieloletniego współpracownika, producenta Marka Dziedzica, który miał też udział też przy dwóch poprzednich krążkach jej autorstwa.

Piosenka została entuzjastycznie przyjęta przez fanów. Teraz przyszedł więc czas na kolejny singiel.

Zobacz także: Rafał Brzozowski nie wytrzymał. To powiedział o swoim nowym związku

Teraz Mela Koteluk zaprezentowała kolejny singiel z nowej płyty – w postaci utworu „Jestem stąd”. Również i ten numer to owoc wspólnego działania z Dziedzicem. Nagrany został także z pomocą takich cenionych muzyków jak perkusista Marcin Ułanowski, gitarzysta Michał Drozda i wiolonczelista Michał Pepol. Miksowaniem i masteringiem kawałka zajął się zaś Marcin Szwajcer.

Jak podkreślała wokalistka w materiałach promujących nową kompozycję:

Czasami wydarzenia zewnętrzne i chaos informacyjny potrafią mocno zdezorientować. Moim antidotum jest ugruntowanie w ciele i w ten sposób odzyskuje swoje współrzędne. To moja sprawdzona praktyka i niezależnie od tego, jaka aktualnie panuje pogoda za oknem i jakieś nastroje wiszą w powietrzu, to jest element skutecznie stabilizujący. Kto wie, czy w tej karuzeli wokół Słońca i wokół własnej osi, to właśnie ciało nie jest najbezpieczniejszym miejscem w całym kosmosie.