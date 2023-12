Mike Nussbaum nie żyje. Amerykański aktor miał niemal 100 lat

Kilkanaście godzin temu światowe media obiegła smutna wiadomość. 23 grudnia 2023 roku zmarł Mike Nussbaum. Amerykanin był jednym z najstarszych pracujących aktorów na świecie. Za kilka dni obchodziłby swoje 100 urodziny. O śmierci mężczyzny poinformował portal Chicago Tribune.

Mike Nussbaum przyszedł na świat 29 grudnia 1923 roku w Chicago. Z rodzinnym miastem był związany niemal przez całe swoje życie. Na krótko opuścił je jednak, by odbyć służbę wojskową w czasie II wojny światowej. W wieku 26 lat aktor ożenił się z Annette Brenner. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci: Jacka, Karen i Susan. Ich wspólną sielankę przerwała dopiero śmierć kobiety w 2003 roku. Rok później Mike Nussbaum związał się ze swoją drugą żoną – Julie Brudlos.

Swoją przygodę z aktorstwem Mike Nussbaum zaczął w latach 50. ubiegłego stulecia. Na scenie zadebiutował w lokalnym teatrze. Właśnie tam poznał popularnego amerykańskiego reżysera Davida Mameta, który wkrótce zaprosił go do zagrania w przygotowywanych przez niego sztukach, wystawianych między innymi na Broadwayu.

Na dużym ekranie 99-latek po raz pierwszy pojawił się w 1969 roku. Mężczyzna wystąpił wówczas w komediowym filmie „The Monitors”, którego reżyserem był Jack Shea. Największą rozpoznawalność przyniosły aktorowi występy w takich produkcjach, jak „Faceci w czerni” Barry’ego Sonnenfelda, „Fatalne zauroczenie” Adriana Lyne’a, „Pole marzeń” Phila Aldena Robinsona, „Gladiator” Rowdy’ego Herringtona oraz „Dwie matki” Stephena Gyllenhaala.

Oprócz aktorstwa Mike Nussbaum zajmował się także reżyserią. Nad swoim projektami teatralnymi pracował niemal do samej śmierci. Mężczyzna odszedł 23 grudnia 2023 roku. Zmarłego 99-latka pożegnali znajomi z branży, między innymi aktorki Carrie Con i Amy Morton oraz producent filmowy William Petersen.

