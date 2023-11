„Nagranie porwania Agatki” zalewa Facebook. Policja reaguje: „Uwaga…”

W dobie mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji (AI) musimy być szczególnie wyczuleni na wszelkie manipulacje i fake newsy. Te zalewają Internet w zastraszającym tempie. Fałszywe artykuły, takie jak ten z „nagraniem porwania Agatki” stanowią przynętę, którą cyberprzestępcy zarzucają, na co mniej uważnych i bardziej naiwnych internautów.

„Nagranie porwania Agatki” to oszustwo!

„Proszę, pomóżcie w poszukiwaniach” – zaczyna się post, który w ostatnim czasie krążył na Facebooku. Zamieszczono w nim link do rzekomego artykułu o tytule: „Starogard Gdański: Nagranie porwania Agatki (…)”.

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim przestrzega, że to oszustwo, tzw. fake news, bo żadnego porwania ani nagrania nie było!

Fałszywa informacja. Próba wyłudzenia danych. Nie odnotowaliśmy takiego zgłoszenia – podkreślili funkcjonariusze na Facebooku.

Policja ostrzega, że fake newsy są bardzo niebezpieczne

„Nagranie porwania Agatki” to jeden z bardzo licznych przypadków fake newsów. Niestety wiele osób z chęci pomocy udostępniało taki post, wchodziło w fałszywy artykuł i z ciekawości chciało odtworzyć nagranie ze zdarzenia, którego w rzeczywistości nie było. W ten sposób ci ludzie wpadali w pułapkę.

Nie daj się nabrać i nie udostępniaj niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji – apelowała z kolei Pomorska Policja.

Szczególnie często oszuści wypuszczają w mediach społecznościowych posty z fałszywymi wiadomościami na temat porwań dzieci. Cyberprzestępcy chcą czerpać jak największe zyski z kliknięć w fake newsy i z wyświetlania reklam. Ale nie tylko!

Przeważnie kliknięcie w znajdujący się w poście link do artykułu przekierowuje na podrobioną stronę, gdzie oszuści wyłudzają dane osobowe. Jeśli po otworzeniu linku pojawia się komunikat o konieczności zalogowania się na Facebooka, wtedy cyberprzestępca może otrzymać jak na talerzu od internauty jego login i hasło do portalu. Ma wtedy też ułatwione zadanie przy próbie uzyskania zdalnego dostępu do telefonów czy komputerów swoich ofiar.

Tak więc internauci muszą zachować szczególną ostrożność. Zanim udostępnią jakąś informację, powinni zweryfikować w sprawdzonych źródłach (najlepiej na stronach policji), czy jest ona rzeczywiście prawdziwa. Warto też patrzeć na zdjęcia, jakimi opatrywane są rzekome newsy. Często przy tych nieprawdziwych informacjach cyberprzestępcy posługują się obrazami wygenerowanymi przez AI.

