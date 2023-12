Nastolatki biły się o ich plakaty! Tokio Hotel zagra koncert w Polsce! [DATA, BILETY]

Tokio Hotel powstał w 2001 roku z inicjatywy braci-bliźniaków: Billa (śpiew) i Toma (gitara) Kaulitzów. Do kapeli dołączyli Georg Listing (bas) oraz Gustav Schäfer (perkusja). Już pierwszy singiel, pochodzącej z niemieckiego miasta Magdeburg kapeli zatytułowany „Durch den Monsun” wyniósł ich na szczyty list przebojów.

Zespół wydał swój pierwszy niemieckojęzyczny album „Schrei” pod szyldem Universal Music Germany w 2005 roku. „Schrei” sprzedał się w liczbie ponad pół miliona egzemplarzy na całym świecie. Kapela, która wówczas grała muzykę z pogranicza pop-rocka i rocka alternatywnego wydała aż 4 single, które promowały wydawnictwo.

Nastolatki na całym świecie oszalały na punkcie Tokio Hotel!

Single pochodzące z pierwszego krążka znalazły się w pierwszej piątce najlepszych singli w Niemczech i Austrii. Idąc za ciosem, w 2007 roku zespół wydał swój drugi niemieckojęzyczny album „Zimmer 483”, a także ze względu na zainteresowanie formacją poza rodzimym krajem, pierwszy anglojęzyczny krążek „Scream”. Łącznie sprzedały się one w ponad 2,5 milionach egzemplarzy na całym świecie i pomogły zespołowi zdobyć pierwszą nagrodę MTV Europe Music Award.

Anglojęzyczny krążek „Scream”, promowały dwa single, które dotarły do ​​pierwszej dwudziestki zagranicznych list przebojów, między innymi we Francji, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech. Zespół podbił nie tylko listy przebojów, ale również serca fanek na całym świecie, które wzdychały do plakatów z wizerunkiem ekscentrycznego i charyzmatycznego lidera kapeli – Billa Kaulitza.

W ślad za uwielbieniem fanek posypały się kolejne nagrody dla kapeli. We wrześniu 2008 roku zdobyli swoją pierwszą nagrodę MTV Video Music Award dla najlepszego debiutującego artysty. Tokio Hotel zostało pierwszym niemieckim zespołem w historii, który zdobył nagrodę na MTV VMA! Oprócz tego zgarnęli statuetkę MTV Video Music Awards w Ameryce Łacińskiej. W lipcu 2011 roku jako pierwszy niemiecki zespół zdobyli nagrodę na MTV Video Music Awards Japan. Później zespół zmienił nieco styl i obecnie wykonuje muzykę z pogranicza electro-pop and synth-pop. Na swoim koncie ma ponad 10 milionów sprzedanych płyt oraz liczne nagrody i wyróżnienia.

Tokio Hotel wystąpi w Polsce [DATA, BILETY]

Zespół niebawem ponownie odwiedzi Polskę. Zagra jedyny koncert w naszym kraju, który odbędzie się w ramach promocji wydanego w 2022 roku krążka „2001”. Grupa zagra 19 marca 2025 r. w warszawskim klubie Progresja. Organizatorem wydarzenia jest Knock Out Productions, a bilety do sprzedaży trafią już jutro, bo 7 grudnia o godzinie 15:00. Najbardziej zagorzali fani formacji będą mogli także nabyć specjalne pakiety VIP, dzięki którym będą mogli spotkać swoich idoli podczas sesji „Meet&Greet”, a także wcześniej wejść do klubu i posłuchać próby przed koncertem. Wejściówki VIP należy nabyć osobno, i będą dostępne dla osób, które zakupiły wejściówkę na koncert.

