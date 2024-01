Wioska w Hiszpanii na sprzedaż. Szokująco niska cena!

W Hiszpanii wystawiono niecodzienną rzecz na sprzedaż. Jest to bowiem cała wioska! Salto de Castro czeka na nowego właściciela. Wiele osób zapewne myśli, że trzeba się wykosztować, by wejść w jej posiadanie. Cena jednak okazuje się niezwykle atrakcyjna!

Wioska Salto de Castro stała się obiektem niecodziennej oferty. Wystawiono ją bowiem na sprzedaż. Znajduje się ona przy granicy Hiszpanii z Portugalią.

Co ciekawe, kupno całej wsi nie musi oznaczać wydania fortuny. Jej cena jest zaskakująco niska. Szczególnie biorąc pod uwagę, że to mimo wszystko cała miejscowość, a nie pojedynczy dom. Ile więc wynosi koszt?

Hiszpańska wioska wystawiona na sprzedaż

Wioska Salto de Castro powstała w latach 50. Została stworzona dla osób, które pracowały przy budowie tamy oraz ich rodzin. Prace zakończyły się w latach 80. Mieszkańcy wyprowadzili się. W efekcie wieś stała się całkowicie opustoszała. Znajduje się jednak w bardzo urokliwej okolicy. Może to stanowić spory atut, by znów tam zamieszkać.

W Salto de Castro znajdują się 44 domy o kamiennych fasadach. Są tam również zabytkowy kościół, hostel, bar czy opuszczona szkoła. Większość budynków zniszczono na przestrzeni lat. Wioska nie znajduje się też w zaludnionej okolicy.

W 2000 roku wioska trafiła w ręce biznesmena. Zajmował się on działalnością w sektorze turystycznym. Chciał przekształcić ją w kurort. Ostatecznie jednak nie udało mu się to. Spółka, która obecnie sprzedaje wieś, zainwestowała 300 tysięcy euro w rozwój miejscowości. Nic to nie dało.

Ile trzeba zapłacić za Salto de Castro?

Hiszpańska wioska wydaje się być z jednej strony atrakcyjna. Natomiast z drugiej jej kupno wiązać się może ze sporym ryzykiem. Firma, która ją sprzedaje, prawdopodobnie zdaje sobie z tego sprawę. Początkowo chciano otrzymać za nią 5 milionów euro. Spółka nie znalazła jednak żadnego kupca. Dlatego też zdecydowano się obniżyć cenę.

Obecnie wioskę Salto de Castro można kupić za 600 tysięcy euro. Jest to ok. 2,6 miliona złotych. Trzeba przyznać, że obniżka jest ogromna. Cena wydaje się być bardzo atrakcyjna. Tym bardziej że za taką kwotę często może być trudno kupić dom. W tym przypadku są ich aż 44.

Mimo że cena jest niska, to sprzedająca firma może nie znaleźć kupca zbyt szybko. Wioska znajduje się w urokliwej okolicy. Jednocześnie to jednak miejsce opustoszałe. Można odnieść wrażenie, że spółka będąca właścicielem, chce się po prostu jej pozbyć, by nie mieć więcej problemów. W końcu Salto de Castro nie przynosi żadnych zysków.

