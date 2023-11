Nie żyje gwiazda „Rodziny Soprano”. Suzanne Shepherd miała 89 lat

Suzanne Shepherd zmarła 17 listopada w Garfield, w stanie New Jersey. Informację o śmierci 89-latki przekazała rodzina aktorki. Dla wielu widzów na zawsze pozostanie Mary DeAngelis, matką Carmeli Soprano, z kultowego serialu „Rodzina Soprano”. Oficjalna przyczyna śmierci artystki nie została dotąd podana do publicznej informacji. Przypuszcza się, że zmarła na skutek wieloletniej, przewlekłej choroby płuc.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Łukasz Nowicki w gorzkim wpisie. Padł ofiarą przestępcy

Odeszła aktorka Suzanne Shepherd. Grała w „Chłopcach z ferajny” i „Rodzinie Soprano”

O śmierci Suzanne Shepherd poinformował w swoich mediach społecznościowych artysta z serialu „Rodzina Soprano” – aktor Ray Abruzzo.

Smutna wiadomość o śmierci Suzanne Shepherd. Była siłą natury. Aktorką, nauczycielką – napisał.

Aktorka przez wiele lat toczyła walkę z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która stała się prawdopodobną przyczyną jej śmierci. O schorzeniu artystki już wcześniej informowała media jej rodzina.

Zobacz także: Powstanie wyjątkowy rezerwat. Czy te zwierzęta uratują klimat?

Gwiazda zadebiutowała na ekranach kin w wieku 54 lat

Suzanne „Honey” Shepherd przyszła na świat 31 października 1934 roku. Uczęszczała do Bennington College i studiowała aktorstwo w Meisner Institue w Los Angeles. Dołączyła do jego programu nauczania młodych adeptów aktorstwa. Była pierwszą kobietą, która tego dokonała. Następnie we wczesnych latach 60. wraz z Alanem Aldą i Alanem Arkinem założyła grupę Compass Players. Reżyserowała także sztuki teatralne w różnych miastach Stanów Zjednoczonych

Grywała głównie na deskach teatrów. Na dużym ekranie zadebiutowała dość późno, bo w 1988 roku, w wieku 54 lat. Wystąpiła wówczas w filmie „Mystic Pizza”, gdzie wcieliła się w postać ciotki Tweedy. Ten sam rok przyniósł jej epizodyczną rolę w „Pracującej dziewczynie”.

Następnie Suzanne Shepherd zagrała w produkcji „Pracująca dziewczyna”. Kolejne lata przyniosły jej rolę w takich filmach jak: „Drabina Jakubowa”, „Wujaszek Buck”, „Chłopcy z ferajny”, „Lolita”, a także „Requiem dla snu”. Ogromną popularność zyskała dzięki roli Mary DeAngelis w „Rodzinie Soprano”. Aktorka pojawiła się w dwudziestu odcinkach tego kultowego serialu.

Aktorka otworzyła także własne studium aktorstwa w Nowym Jorku, gdzie szkoliła początkujących artystów. Już niebawem pojawi się film dokumentalny zatytułowany „A Gift of Fire”, który będzie kroniką, prezentującą jej metody nauczania.

Zobacz także: Maciej Maleńczuk w tarapatach. To musiało się tak skończyć

Czy oglądałeś 'Rodzinę Soprano'? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!