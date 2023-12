Nie żyje Zofia Merle. Znana aktorka odeszła w wieku 85 lat

13 grudnia 2023 roku w wieku 85 lat odeszła Zofia Merle. O śmierci wybitnej aktorki media poinformował portal tvp.info. Zgodnie z ustaleniami artystka zmarła w Szpitalu Wolskim w Warszawie. W ostatnich latach nie tylko zmagała się z długą i ciężką chorobą, ale również z nie lada przeżyciami. Dekadę temu straciła jedynego syna, Marcina Mayzela, który walczył z chorobą nowotworą. W 2021 roku zmarł jej mąż, Jan Mayzel.

Zofia Merle podbiła serca widzów kreacjami w filmach „Miś”, „Rozmowy kontrolowane”, „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”, serialach „Alternatywy 4”, „Chłopi” czy w „Klanie”. pic.twitter.com/oJDmPMhqOB — Kino Alert (@KinoAlertPL) December 13, 2023

Zofia Merle zadebiutowała już w 1957 roku na deskach Studenckiego Teatru Satyryków. Natomiast karierę zawodową rozpoczęła za sprawą Konrada Swinarskiego. Reżyser obsadził początkującą aktorkę w „Operze za trzy grosze” w Teatrze Współczesnym. W późniejszych latach występowała także na warszawskiej scenie „Komedii”, a także rozpoczęła współpracę ze swoim wieloletnim przyjacielem, Stanisławem Tymem.

Właśnie się dowiedziałem. Jestem przybity i zaskoczony tą informacją, bo nic nie wskazywało na to, że tak się to wszystko potoczy – powiedział aktor Onetowi.

Z kolei ogólnopolską rozpoznawalność zyskała za sprawą udziału w filmach Stanisława Barei. Zagrała między innymi w takich popularnych produkcjach jak „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”, „Alternatywy 4”, a także „Zmiennicy”. Uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności zdobywała dzięki brawurowo wykreowanym charakterom. Szczególnie role drugoplanowe wyróżniały się wyrazistym kolorytem.

Zofia Merle wystąpiła również w jednym z najpopularniejszych polskich tryptyków filmowych. Mowa o produkcjach według według scenariusza Stanisława Barei i Stanisława Tyma. Na początku lat 80. XX wieku wcieliła się w epizodyczną postać w filmie „Miś”, z kolei w 2007 roku zagrała Marię Wafel w trzeciej części produkcji zatytułowanej „Ryś”.

Wszystko wskazuje na to, że aktorka była urodzoną komediantką, uwielbiała żartować i miała do siebie wielki dystans. W wywiadzie dla „Vivy!” wyznała, co było dla niej najważniejsze w aktorstwie.

Ja jestem zawodowo rozrywkową panienką. Nigdy nie czułam, że mam jakąś misję, że niosę kaganek. Niech ważne rzeczy ludzie wynoszą z domu. My powinniśmy im dawać radość. Od wielkich rzeczy są autorytety, a Merle jest od rozśmieszania. A w ogóle w głębi duszy jestem gospodynią domową, która sobie dorabia jako aktorka – wyznała w rozmowie z magazynem „Viva!”.

