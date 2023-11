Olga Szomańska zachwyciła w „Niech mówią, że…”. Sukces zawdzięcza Rubikowi?

Jak się okazuje Olga Szomańska to nie tylko polska wokalistka, ale również aktorka. W roku 2006 zdała eksternistyczny egzamin aktorski w Związku Artystów Scen Polskich. Pojawiła się między innymi na deskach Teatru Muzycznego “Roma” w Warszawie, gdzie zagrała w musicalach „Miss Saigon” i „Grease”.

Odtworzyła słynną piosenkę animowanej Urszuli

W 2023 roku spełniła kolejne marzenie aktorskie. Jak podkreśliła na swoich mediach społecznościowych, od 1989 roku pragnęła wcielić się w postać złowrogiej Urszuli. “Mam 41 i w dzień matki 26.05 stanę się Nią już na zawsze” podzieliła się ze swoimi fanami. Piosenkarka zaśpiewała “Wyznanie Urszuli” w najnowszej wersji filmowej “Małej syrenki”. Posłuchajcie sami!

Olga Szomańska zaśpiewała w „Niech mówią, że to nie jest miłość”

Cofnijmy się do 2005 roku. Właśnie wtedy Olga Szomańska zdobyła ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą przeboju “Niech mówią, że to nie jest miłość”. Muzykę do utworu skomponował Piotr Rubik, a tekst napisał Zbigniew Książek. Piosenka promowała płytę “Tu es Petrus”, która na tę chwilę okryła się już podwójną platyną.

Piotr posłuchał mnie przez chwilę w teatrze i zupełnie nieznanej nikomu dziewczynce zaproponował wzięcie udziału w oratorium i to na pewno otworzyło mnie muzycznie na wiele rzeczy – zaznaczyła w rozmowie z Interią.

Piotr Rubik „Niech mówią, że to nie jest miłość”

Olga Szomańska nie ukrywa, jak wiele zawdzięcza dyrygentowi. “Dzięki Piotrowi stanęłam na scenie z super wykonawcami, śpiewałam w największych salach w Polsce, prawie że stadionach, gdybyśmy je wtedy mieli” – wyznaje.

W maju do sieci trafił kolejny duet Olgii Szomańskiej. Tym razem piosenkarka zaśpiewała z Januszem Radkiem w sentymentalnej piosence „Nie odchodź„. Czy utwór ma szansę zdobyć większą popularność niż “Niech mówią, że to nie jest miłość”? Przekonajcie się!

Janusz Radek i Olga Szomańska „Nie odchodź”

