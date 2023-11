Ørganek powraca z nową płytą. Zobaczcie pierwszy singiel w ramach „MTV UNPLUGGED”

46-letni Tomasz Organek zaczynał karierę 20 lat temu od grupy SOFA. W kolejnych dekadach wyrabiał sobie markę świetnego muzyka rockowego także dzięki udziałowi w kilku edycjach Męskiego Grania. Jednak największy rozgłos i popularność zyskał dzięki założonemu przez siebie w 2013 r. zespołowi Ørganek.

Dotychczas kapela ta wydała cztery albumu. Z czego ostatni – „Na razie stoję, na razie patrzę” – w 2021 roku. Niebawem ukaże się nowe, szczególne wydawnictwo tej formacji.

Ørganek w MTV Unplugged

Ørganek miał okazję wziąć udział w projekcie „MTV UNPLUGGED”, z czego zrodziły się nagrania koncertowe i płyta. Jak podkreślał w materiałach promocyjnych lider kapeli, „zaproszenie do udziału w cyklu 'MTV Unplugged’ to wyjątkowa okazja do świętowania dekady działalności zespołu”.

Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy i mocnych wzruszeń, wprost przeciwnie, słuchacz jest w stanie dotknąć istoty muzyki naszego zespołu. Najbardziej jesteśmy dumni z nowych aranży, takich z pogranicza stylów, jazz, muzyka literacka, rock, manouché. Trochę jest w tym jakiegoś kabaretu, może burleski. Mamy nasze lata 20. Plus moda, teatr, nic tylko otwierać butelki z szampanem, grać i tańczyć do rana – zapewniał.

Jest co prawda bez prądu, ale „na bogato”, jeśli chodzi o instrumentarium. W zaaranżowanych na nowo przez członków zespołu – Organka, Tomasza Lewandowskiego, Roberta Markiewicza i Adama Staszewskiego – piosenkach będzie słychać też skrzypce i sekcję dętą. Od klarnetu, przez puzon, po saksofon.

Koncert zostanie wyemitowany po raz pierwszy na antenie CANAL+ w sylwestra, a potem w kwietniu w MTV. Natomiast album „MTV UNPLUGGED ØRGANEK” ujrzy światło dzienne 26 stycznia 2024 r.

Pierwszy singiel z nowej płyty i trasa koncertowa

Ørganek wypuścił właśnie pierwszy singiel promujący „MTV UNPLUGGED ØRGANEK” pt. „Ultimo”. Towarzyszy mu oczywiście teledysk w postaci zarejestrowanego występu w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej w Warszawie.

Gęsta, teatralna atmosfera, humor przeplatany charakterystyczną liryką, zawadiacką stylizacją oraz energią artystów, przeniosły publiczność wprost do Bohemy Paryża lat 20. Był taniec, śpiew i wspaniała zabawa – czytamy w opisie klipu.

Pierwsze komentarze wskazują, że słuchaczom utwór w takim wykonaniu bardzo się spodobał.

„Ależ to jest smakowity kawałek! Nóżka chodzi sama i rwie się na balety… piękny klimat! A solóweczki na koniec palce lizać”; „Coś pięknego. Kocham kocham, kocham!”; „Dobra nuta” – pisali.

To jednak nie koniec prezentów dla fanów formacji. 20 stycznia 2024 r. ruszy jej trasa koncertowa, która potrwa do końca kwietnia i obejmie 14 koncertów. Bilety na nie można już nabyć na stronie ebilet.pl.

