Oto nowy szef „Wiadomości” TVP?! Szokujący transfer z TVN

Sensacyjne doniesienia na temat tego, kim miałby być nowy szef „Wiadomości” TVP, przedstawił serwis Onet. Jeśli wierzyć przekazanym — ale wciąż nieoficjalnym! — rewelacjom, na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej stanie Paweł Płuska.

Paweł Płuska nowym szefem „Wiadomości” TVP?

Paweł Płuska jest tym bardziej sensacyjnym kandydatem, że piastuje analogiczne stanowisko, ale w innej stacji telewizyjnej. Od 2004 roku pozostaje on związany z redakcją serwisu informacyjnego TVN-u. Zajmuje się głównie tematyką gospodarczą i polityczną.

Jak na podobne rewelacje zareagował sam główny zainteresowany? Paweł Płuska w rozmowie z Onetem zaprzeczył, aby rzeczywiście zamierzał opuścić TVN na rzecz konkurencyjnej stacji telewizyjnej. Jednocześnie przyznał, że gdyby otrzymał taką propozycję, na pewno wziąłby ją pod rozwagę.

Nie dostałem takiej propozycji. Jeśli dostanę, to ją rozważę — zapewnił Paweł Płuska stację Onet.

Kim jest Płuska?

Paweł Płuska jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej (dziś: Uniwersytet Pedagogiczny — przyp. red.) w Krakowie. Pierwsze kroki w mediach w roli dziennikarza radiowego, w tamtym okresie poznał również Edwarda Miszczaka. Obaj panowie z czasem stali się bliskimi współpracownikami.

W 2002 roku został przyjęty do pracy w TVN24, skąd dwa lata później przeszedł do redakcji TVN. Jeszcze przed oficjalnym przejściem do „Faktów” regularnie przygotowywał materiały, które później były emitowane w głównym programie informacyjnym.

Jak podano na stronie internetowej TVN24, Paweł Płuska jest pasjonatem motocyklów. Jednocześnie dziennikarz stara się promować wśród Polaków bezpieczną jazdę.

