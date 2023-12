Michał Rachoń zwolniony? Redaktor naczelny stacji komentuje

Michał Rachoń w ostatnim czasie jest najbardziej rozpoznawalny z występów w TVP. Na antenie prowadzi różne programy o charakterze publicystycznym. W swojej działalności w telewizji nie uniknął kontrowersji. Zasłynął też ze swoich poglądów. Poza pracą w Telewizji Polskiej można było usłyszeć go także w radiu. Udzielał się w dwóch rozgłośniach. Tymczasem pojawiły się doniesienia mówiące, że już w nich nie pracuje.

Michał Rachoń nie pracuje już w radiu

Publicysta współpracował z Radiem Opole od stycznia 2022 roku. Razem z Piotrem Cywińskim prowadził audycję “Spięcie”. Jej emisja odbywała się co dwa tygodnie. Michał Rachoń przygotowywał również felietony w ramach cyklu “Pole minowe”. Ostatnio jednak próżno szukać się jego głosu na antenie.

Obecnie audycje przygotowuje jedynie Cywiński. Okazuje się, że Michał Rachoń ograniczył udzielanie się w radiu. Całą sprawę skomentował redaktor naczelny rozgłośni – Tomasz Cichoń. Zdradził on również, że umowa publicysty obowiązuje do końca grudnia 2023 roku.

Pan Michał Rachoń w ostatnim czasie nie pojawiał się zbyt często na naszej antenie w związku z innymi swoimi zobowiązaniami – powiedział Cichoń dla “Wirtualnych Mediów”.

Prowadzący stawia na pracę w telewizji

Michał Rachoń prowadził również wywiady w Polskim Radiu 24. W pewnym momencie jednak zrezygnował. Powodem była realizacja serialu dokumentalnego “Reset”. Jego drugą serię emitowano od sierpnia do października 2023 roku. Po wszystkim publicysta nie wrócił do rozgłośni.

Michał Rachoń nie chciał odnieść się do pogłosek. Wspomniany wcześniej portal podaje, że stwierdził on, by kontaktować się z nadawcami. Wygląda jednak na to, że słuchacze nie będą mieć do czynienia z prowadzącym na antenie, przynajmniej w najbliższym czasie.

Wydaje się, że Michał Rachoń chce skupić się na pracy w telewizji. Z TVP jest związany od 2016 roku. Na antenie stacji pełni rolę gospodarza programów “Minęła 20” i “Woronicza 17”. Natomiast od 2019 roku można zobaczyć go w “Jedziemy” oraz “Jedziemy dalej”. Nie wiadomo jednak, jaka przyszłość go czeka. W Telewizji Polskiej zaczęły się w ostatnim czasie zmiany, które mogą mieć wpływ na skład personalny stacji.

