„Żegna się z TVP”. Wiadomo, co na to sam Miłosz Kłeczek

Miłosz Kłeczek jest od lat związany z TVP. W ostatnim czasie jednak w stacji sporo się dzieje. Pojawia się coraz więcej doniesień o potencjalnych odejściach. Nieoficjalne informacje mówiły, że z pracą pożegna się chociażby Danuta Holecka. Wygląda na to, że zmiany personalne jeszcze się nie zakończyły.

Kolejna twarz TVP żegna się ze stacją?

Miłosz Kłeczek pracował w Telewizji Polskiej od 2016 roku. W głównej mierze piastował stanowisko reportera sejmowego. W 2019 roku zaczął jednak prowadzić również niektóre pasma informacyjne. Rok później był gospodarzem „Kasty” w TVP Info. Natomiast od października 2021 roku prezentuje „Układ”, autorski program w TVP3.

Miłosz Kłeczek obecny był również w niektórych wydaniach „Woronicza 17” i „Strefa starcia”. Można śmiało określić go mianem jednej z bardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Zasłyną z zadawania mocnych pytań niektórym politykom. Spora część widzów uważała je za bardzo stronnicze.

Teraz okazuje się, że Miłosz Kłeczek ma zrezygnować z pracą w telewizji. „Wirtualne Media” donoszą, że żegna się z TVP. Miał już nawet złożyć wypowiedzenie. Portal przekazuje, że reporter zdecydował się na zakończenie współpracy ze stacją z dniem 16 grudnia 2023 roku. Natomiast on sam twierdzi coś zupełnie innego.

Miłosz Kłeczek komentuje doniesienia

TVP nie odniosła się w żaden sposób do tych informacji. Dyrekcja Telewizyjnej Agencji miała odesłać wspomniany wcześniej portal do biura prasowego. Natomiast sam Miłosz Kłeczek zdecydował się skomentować krążące o jego odejściu pogłoski. Stwierdził, że ma zamiar zostać w Telewizji Polskiej do samego końca.

Jestem w biegu, więc krótko. Zostaję do końca! – napisał na platformie X/Twitterze.

Jestem w biegu wiec krótko. Zostaje do końca !!! 💪🇵🇱🇵🇱 — Miłosz Kłeczek (@MiloszKleczek) December 8, 2023

11 grudnia nastąpić ma zaprzysiężenie nowego rządu. W efekcie telewizję publiczną czekać mają natychmiastowe zmiany. Miłosz Kłeczek zapewnia jednak, że nie planuje odejść wcześniej. Twierdzi, że będzie trwał przy TVP do ostatnich chwil.

Zostaję do końca, niezależenie od tego, kiedy on nastąpi, czy w grudniu, czy w styczniu. Gdy będą nas chcieli wyprowadzić, to wyjdę jako ostatni albo jeden z ostatnich — powiedział dla wpolityce.pl.

