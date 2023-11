Pamiętacie ten numer? To dlatego powstał ponadczasowy hit Phila Collinsa

Phil Collins to jeden z najsławniejszych angielskich piosenkarzy. Artysta ma na swoim koncie wiele pięknych i chwytających za serce utworów. W jego repertuarze znalazła się także piosenka, którą wykonuje z potrzeby serca – „Another Day in Paradise”. Niewielu wie, że napisano ją, by zwrócić uwagę na pewien ważny problem społeczny.

„…But Seriously” Phila Collinsa ma już 34 lata

„…But Seriously” jest to czwarty z kolei album studyjny angielskiego artysty. Krążek wydano w dwóch wersjach – dostępnej w większości krajów, a także specjalnej – japońskiej. Jedyną różnicą jest kolejność utworów, jakie na niej występują oraz bonus w postaci dwóch piosenek: „Heat on the Street”, a także „Saturday Night And Sunday Morning”.

Na oryginalnej wersji krążka znalazły się takie utwory jak:

Hang In Long Enough”

„That’s Just the Way It Is”

„Find a Way to My Heart”

„Colours”

„Father to Son”

„Another Day in Paradise”

„All of My Life”

„Something Happened On the Way to Heaven”

„Do You Remember?”

„I Wish It Would Rain Down”

Album Phila Collinsa stanął na szczycie piedestału i stał się numerem jeden w Wielkiej Brytanii, a także Stanach Zjednoczonych. Co więcej w tych krajach zajął kolejno trzecie oraz drugie miejsce pod względem najlepiej sprzedających się płyt w roku wydania. Doceniło ją także czasopismo branżowe „Teraz Rock”, które wystawiło krążkowy ocenę 5 na 5.

Hit „Another Day in Paradise” znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów

Tytuł płyty Phila Collinsa „…But Seriously”, nawiązuje do jego poważniejszej tematyki, niż na jego poprzednich krążkach. Warto dodać, że występują na niej utwory poruszające ważne problemy społeczne.

Jedną z nich jest jeden z największych przebojów artysty – „Another Day in Paradise”. Warto podkreślić, że hit ten został napisany specjalnie po to, by zwrócić uwagę na problem bezdomności na świecie.

Co więcej, „Another Day in Paradise” został 23 grudnia 1989 roku siódmą piosenką Collinsa, która zdobyła pierwsze miejsce na podium list przebojów Billboardu. Doceniono ją również w Niemczech, gdzie znalazła się na samym szczycie muzycznych zestawień. W Wielkiej Brytanii zajęła drugie miejsce na UK Singles Chart. Następnie stała się laureatką nagród Brit Awards oraz Grammy w kategorii „Nagranie roku”.

Phil Collins napisał „Another Day in Paradise”, odbywając podróż do Waszyngtonu. Artysta nie krył swojego zaskoczenia ogromną liczbą ludzi, którzy mieszkali na ulicach. Dodatkowym szokiem był dla niego wówczas fakt, że ten problem społeczny dotyczył jednego z najpotężniejszych krajów na świecie. Stąd właśnie wziął się tytuł wielkiego przeboju mistrza. „Kolejny dzień w raju” był sarkastyczną odpowiedzią artysty na światowy problem bezdomności.

