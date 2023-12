Pogrzeb Gabriela Seweryna. Taka była ostatnia wola projektanta

Pogrzeb Gabriela Seweryna – znana jest data i szczegóły uroczystości. Nie milkną echa niedawnej śmierci bohatera „Królowych życia” – Gabriela Seweryna. Projektant nazywany jest też „kolorowym ptakiem z Głogowa”. Na kilka godzin przed odejściem, 56-latek rozpoczął transmisję na żywo ze szpitalnego oddziału.

Zarzucał on medykom znieczulicę i odmowę pomocy ze strony pogotowia. Co więcej, uskarżał się na bolesne duszności. 6 grudnia odbędzie się pogrzeb Gabriela Seweryna. Oto ostatnia wola bohatera „Królowych życia”.

28 listopada Polskę obiegła druzgocąca wiadomość o śmierci znanego projektanta futer – Gabriela Seweryna. Artysta zdobył popularność dzięki programowi „Królowe życia”. 56-latka przyjęto wówczas na SOR i choć nie czuł się najlepiej, nic nie zwiastowało tragedii. Dwie godziny później doszło do nagłego zatrzymania krążenia artysty. Nieudane próby reanimacji zakończyły się zgonem pacjenta.

Krótko po tym tragicznym zdarzeniu, w sieci pojawiło się chwytające za serce nagranie ze szpitalnego oddziału. Opinia publiczna była wstrząśnięta okolicznościami poprzedzającymi śmierć Seweryna. Wiele kontrowersji wywołało także jego zaskakujące zachowanie. Zrozpaczony projektant błagał o pomoc, przeczuwając najgorsze.

Na krótkim wideo mogliśmy zobaczyć zachowanie Gabriela Seweryna przed karetką. Sprawą zajęła się prokuratura i przeprowadzono sekcję zwłok celebryty. Co więcej, w sprawie pojawił się nowy i nieoczywisty wątek.

Działacz Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych – Konrad Dulkowski zwrócił uwagę, że mógł mieć on związek z odejściem artysty. Mężczyzna poinformował o napływających do organizacji wiadomościach z sugestiami, że projektant denerwował niektóre osoby.

W minioną sobotę Pogotowie w Legnicy opublikowało oświadczenie. Pojawiły się w nim między innymi informacje o rzekomej agresji ze strony pacjenta, a także osób, które mu towarzyszyły.

Ceremonia pogrzebowa projektanta odbędzie się w środę, 6 grudnia. Szczegóły tego wydarzenia wyjawił były partner artysty – Rafał Grabias. Ostatnie pożegnanie Gabriela Seweryna będzie miało miejsce w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie – dzielnicy Głogowa.

Jak podaje „Fakt”, mama mężczyzny najprawdopodobniej nie weźmie udziału w uroczystości pogrzebowej. Bliscy kobiety mówią o jej złym stanie zdrowia.

Tabloid wyjawił także szczegóły pogrzebu Gabriela Seweryna. Bliscy projektanta mają go pochować w jednym z zaprojektowanych przez niego futer. Zgodnie z ostatnią wolą Gabriela Seweryna, trumna z ciałem ma zostać otwarta. Co więcej, artysta zażyczył sobie, by stanął na niej jego portret z 2008 roku, który wykonała jego przyjaciółka – fotografka.

Prywatny pogrzeb Gabriela Seweryna. Pierwsza część ceremonii pogrzebowej będzie miała charakter prywatny. Podczas ostatniego pożegnania projektanta, nie zabraknie wspomnianej przyjaciółki Seweryna – Anny Hamzy. Kobieta będzie mieć za zadanie zadbanie o profesjonalną oprawę fotograficzną wydarzenia.

Cieszę się, że to ja będę wykonywać te zdjęcia, chociaż będzie to dla mnie emocjonalnie trudne. Wiem, że Gabryś też by chciał, żebym to była ja, bo wiedział, że będzie wyglądał dobrze, że będą to zdjęcia z klasą. Chociaż odszedł w tak skandaliczny, beznadziejny sposób, to chciałabym, żeby ta jego ostatnia droga była z klasą i smakiem, bo on był synonimem smaku przez wiele lat – powiedziała Anna Hamza w rozmowie z „Faktem”.