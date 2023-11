„Polacy, jak wy tak żyjecie?”. To szokuje Rosjanina w Polsce

Wiaczesław to internetowy twórca. W lutym 2023 roku przeniósł się z Rosji do Polski. Za swój cel wybrał Gdańsk. Mieszka tam już kilka miesięcy. Dlatego też zdecydował się na pewnego rodzaju podsumowanie. Udostępnił w sieci stosowny film. Na miniaturce jego wideo możemy zobaczyć pytanie: “Polacy, jak wy tak żyjecie?”. Opowiedział, co go zszokowało w naszym kraju. Wskazał różnice, między Polską a Rosją.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Rosjanin w szoku

Wiaczesław wbrew prowokacyjnemu pytaniu, nie zamierzał krytykować naszego kraju. Zwrócił uwagę na sporo rzeczy, które zrobiły na nim wrażenie. Pierwszą były bloki mieszkalne. Jego zdaniem są o wiele ładniejsze niż w Rosji. Jednocześnie balkony są czyste i schludne.

Przyznał również, że w jego kraju niemal każdy chodnik i ulica są odgrodzone barierką. Można pomyśleć, że to z powodu kwestii bezpieczeństwa. Wiaczesław stwierdził jednak, że takie metalowe ogrodzenie, przy uderzeniu samochodu, może trafić w człowieka.

Zobacz także: Zrobił 100 znanych Polaków z LEGO. Tak wyglądają Podsiadło, Zawiałow i Martyniuk!

Zaskoczyły go również drogi. Polscy kierowcy narzekają na nie na co dzień. Jednak youtuber przyznał, że w porównaniu z rosyjskimi ulicami, te są niemal idealne. Na próżno szukać w nich głębokich dziur w środku miasta.

Te rzeczy różnią Polskę i Rosję

Kolejną rzecz, którą pochwalił Wiaczesław, była komunikacja miejska. Bardzo spodobał mu się fakt, że bilet można w każdym momencie kupić przez internet. To spore udogodnienie. Oczywiście w głównej mierze w większych miastach.

Zobacz także: To denerwuje obcokrajowców w Polsce! Zdziwicie się, co wskazali

W porównaniu do Rosji na polskich ulicach jest więcej osób spacerujących z psami. Polacy dużo częściej decydują się na posiadanie pupila. Youtuber zwrócił również uwagę na to, że nad Wisłą jest mniej osób w kryzysie bezdomności.

Wiaczesław docenił także to, że w Polsce segreguje się śmieci. W Rosji nikt tego nie robi. Co gorsza, wiele osób wyrzuca je za balkon. Jeszcze jedną różnicą, którą wskazał autor nagrania, był brak wszechobecnego zapachu palnego węgla.

Zobacz także: Nie do wiary, z czym ludzie chodzą na cmentarz. Ten trik jest naprawdę przekonujący!

Czy zgadzasz się z różnicami, które wskazał youtuber Wiaczesław? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!