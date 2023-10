To denerwuje obcokrajowców w Polsce! Zdziwicie się, co wskazali

Z roku na rok do Polski przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców. Obywatele innych państw zgodnie przyznają, że nasz kraj naprawdę da się lubić. Jest tu tanio, bezpiecznie i przede wszystkim pięknie. Oprócz wielu zalet, Polska ma jednak także sporo wad, które zauważają goszczący u nas obywatele innych państw. Co najbardziej ich denerwuje?

Na ten temat z mieszkającymi w Polsce obcokrajowcami postanowił podyskutować Michał Golla z Onetu. Jego rozmówcy: student medycyny z Tajwanu, biznesmen z Meksyku oraz nauczyciel angielskiego z Ameryki przebywają w naszym kraju od kilku lat. Jakie minusy życia nad Wisłą spostrzegli?

Na co narzekają obcokrajowcy?

Pierwszym spostrzeżeniem odwiedzających Polskę gości jest wszechobecny smutek. Zdaniem obcokrajowców, zdecydowanie za rzadko się uśmiechamy. Dostrzegł to również jeden z rozmówców Michała Golli. Kiedy obserwuje Polki i Polaków jadących autobusem, ma wrażenie, że nic ich nie cieszy i że każdy z pasażerów jedzie gdzieś za karę.

Drugą wadą Polaków, jaką zauważyli przyjezdni, jest nasz brak tolerancji. Niestety, wśród obywateli naszego kraju wciąż jest wiele osób nieszanujących cudzej odmienności. Zdaniem obcokrajowców, okazujemy niechęć wobec mniejszości seksualnych i etnicznych, a także patrzymy z góry na ludzi o innym kolorze skóry oraz tych, którzy wyznają inną religię.

Tak nas widzą osoby z zagranicy

Na co jeszcze narzekają obcokrajowcy? Zdaniem przyjeżdżających do Polski osób, nie szanujemy przyrody. Choć w naszym kraju nie brakuje urokliwych jezior, pięknych gór, zadbanych parków czy bujnych lasów, czasem nie potrafimy docenić ich piękna. Rozmówcy Michała Golli zauważyli, że wiele osób w Polsce śmieci. Puste butelki, puszki czy kartony to niestety dość częsty widok nie tylko na chodnikach, ale także polanach i plażach. Na ulicach sporo jest też niedopałków po papierosach.

Polakom brakuje również kultury jazdy. Jak mówią obcokrajowcy, wielu z nas porusza się po drogach niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierowcy nie okazują sobie szacunku – zajeżdżają sobie drogę, kłócą się, a nawet odgrażają się sobie nawzajem. Ponadto wielu z nas nie toleruje na ulicach pojazdów innych niż samochody osobowe. Rowery, ciężarówki czy traktory postrzegamy często jako zawalidrogi.

Polacy w oczach przyjezdnych

Obcokrajowcy narzekają również na nasz brak kompetencji. Zdaniem rozmówców Michała Golli, w Polsce powszechny jest fakt, że niewłaściwi ludzie zajmują niewłaściwe stanowiska. Łatwo było zauważyć im to podczas załatwiania spraw urzędowych. Wszyscy trzej mieli problemy z porozumieniem się z pracownikami biura imigracyjnego, ponieważ… nie mówili oni po angielsku.

Zgadzacie się z wnioskami osób zza granicy? Czy perspektywa przyjeżdżających do Polski obcokrajowców może pomóc nam dostrzec nasze wady i coś poprawić?

