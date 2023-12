Poznaliśmy top 100 singli według „Rolling Stone”. Królują meksykańskie rytmy!

Zgodnie z przewidywaniami na liście „best of 2023” pojawił się ostatni przebój The Beatles. Za sprawą „Now And Then” w słodko-gorzkich rytmach wybitni muzycy oficjalnie zakończyli pewien etap w historii muzyki. Wszystko wskazuje na to, że „Rolling Stone” nie zawiódł fanów rocka. Utwór zajął 11. miejsce na liście.

Legendarna – a jednocześnie niespodziewana – współpraca The Rolling Stones, Lady Gagi, a także Steviego Wondera również została doceniona przez twórców zestawienia. Połączenie klasycznych rockowych brzmień, funkowych klawiszy oraz emocjonalnego wokalu mogło doprowadzić tylko do sukcesu. Co prawda, „Sweet Sounds of Heaven” uplasowało się nieco dalej niż piosenka The Beatles, ale nadal na zaskakującej – 83. pozycji.

Słusznie? Posłuchajcie sami!

Najlepsze 100 utworów według „Rolling Stone”

Pierwszą dziesiątkę zdominowały przeboje pop. Dziesiąte miejsce zestawienia magazynu „Rolling Stone” zajął hit „On My Mama” Victorii Monét. Nieco wyżej uplasowała się Billie Eilish z utworem „What Was I Made For?”. W muzycznej klasyfikacji pojawiły się również „Strike (Holster)” Lil Yachty ,„Get Him Back!” Olivii Rodrigo oraz „Super Shy” NewJeans.

Ścisłą topkę otwiera głośna propozycja Shakiry i argentyńskiego producenta Bizarrapa. Mowa o muzycznym dissie „Bzrp Music Sessions, Vol. 53” wymierzonym w stronę Gerarda Piqué. Następne miejsce należy do takich artystów jak Zach Bryan oraz Kacey Musgraves z „I Remember Everything”. Dwa ostatnie miejsca na podium zajęły kolejno „A&W” autorstwa Lany Del Rey, a także „Boy’s a Liar” PinkPantheress i Ice Spice.

Kto znalazł się na szczycie listy? To zaskakuje!

Czas na zwycięzcę! Według magazynu „Rolling Stone” najlepszą piosenką 2023 roku jest hit „Ella Baila Sola”. To kompozycja lidera i wokalisty Eslabon Armado oraz Peso Pluma. Okazuje się, że meksykańskie rytmy zdominowały nie tylko platformę TikTok, ale także kultową listę przebojów „Rolling Stone”. Klip osiągnął oszałamiającą liczbę wyświetleń. Został odtworzony ponad 440 milionów razy!

