Mariusz Wawrzyńczyk na Eurowizji? „Dua Lipa w męskim wydaniu” [TYLKO U NAS]

Eurowizja 2024 odbędzie się w Malmö (Szwecja). Wszystko po wygranej Loreen, która zachwyciła widzów konkursu utworem „Tattoo”. W tym samym konkursie zaprezentowała się Blanka z piosenką „Solo”. Kto pójdzie w jej ślady? Lista chętnych jest długa. Wśród możliwych reprezentantów jest Justyna Steczkowska, Edyta Górniak czy Marcin Maciejczak. Nie brakuje też innych wokalistów.

Kim jest Mariusz Wawrzyńczyk?

Również Mariusz Wawrzyńczyk chce zgłosić swój utwór do Konkursu Piosenki Eurowizji 2024. Przygotował utwór „Hipnotyzuj mnie”. W rozmowie ze Zloteprzeboje.pl opowiedział o swoim utworze. Zdradził też, od kiedy w duszy gra mu muzyka i dlaczego, z przymrużeniem oka, można określać go mianem „Polskiej Duy Lipy w męskim wydaniu”. Choć dziś chce wystąpić na Eurowizji, kiedyś śpiewał za… „kiełbasę z girlla i ciasto z Koła Gospodyń Wiejskich”!

Moja muzyczna przygoda rozpoczęła się już ponad 20 lat temu. Zaczynałem karierę muzyczną od występów w Domach kultury, gdzie moją sceną były palety, a jedyną zapłatą kiełbasa z grilla i ciasto z Koła Gospodyń Wiejskich (śmiech). Tak! Takie to były czasy pod koniec lat 90-tych! Każdy tak zaczynał – żartuje Mariusz Wawrzyńczyk.

Autorskie utwory zaczął publikować już w 2012 roku. – Od razu zacząłem z wysokiego „C”, bo moja piosenkę napisał Adam Abramek i Paweł Sot, którzy stworzyli wielkie przeboje dla Bajmu, Kasi Kowalskiej i Maryli Rodowicz – wyjawił dla Zloteprzeboje.pl wokalista.

Jednak show-biznes muzyczny nie jest łatwym kawałkiem chleba i nadal czekam na swój czas i wielkiego hita na miarę przebojów Dawida Podsiadły czy Sanah! Mam nadzieję, że z moją najnowszą propozycją „Hipnotyzuj mnie” tak się stanie! Wierzę w to, moje grono sympatyków powiększa się z dnia na dzień! Każdy artysta jest z tego dumny! Na szczęście ja mam swoją wierną publiczność i odczuwam ogromną miłości i wsparcie od swoich fanów.

Polska Dua Lipa w męskim wydaniu? „Energia i pozytywny przekaz – to mnie z nią łączy”

Żartobliwie nazywa siebie „Polską Duą Lipą w męskim wydaniu”. Uwielbia twórczość tej artystki i czerpie od niej inspirację. – Dua to królowa światowego popu. Może jeszcze daleko jest jej do popularności hitów na miarę Rihanny czy Beyonce, ale każdy z jej utworów to kawał dobrze wyprodukowanej muzyki. Poza tym jest przepiękną kobietą, która elektryzuje i gdy ogląda się jej performance, to przyprawia o dreszcze – stwierdził Mariusz Wawrzyńczyk.

Piosenka „Hipnotyzuj mnie”, to taneczny utwór, nowocześnie zaaranżowany i wyprodukowany przez producentów pracujących z Viki Gabor, Roxy Wegiel czy Tribbsem. Muzykę napisał Marcin Nierubiec, piszący dla Dody czy Krzysztofa Krawczyka, a tekst napisałem ja. Brzmienie utworu, energia, i pozytywny przekaz to mnie łączy z Duą Lipą. Tak na serio, to taki delikatny żart z tym porównaniem do tej piosenkarki, ponieważ nie ma na świecie drugiego takiego samego artysty. Każdy jest jedyny i niepowtarzalny. Każdy ma swój styl i tym się wyróżnia. Najważniejsze to zostać sobą i dzielić się swoją autorską muzyką z publicznością i wspierać polskich artystów! Mam taki apel: słuchajcie polskiej muzyki! – zwrócił się do słuchaczy Mariusz Wawrzyńczyk.

Utworu „Hipnotyzuj mnie” można posłuchać poniżej:

Mariusz Wawrzyńczyk o Justynie Steczkowskiej

Choć nie ma jeszcze pewności co do udziału Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2024, wiele wskazuje na to, że nasz kraj również pojawi się w Malmö. Nie brakuje więc kandydatów, którzy chcą spróbować swoich sił podczas konkursu. Na liście prawdopodobnych kandydatów do preselekcji, oprócz Mariusza Wawrzyńczyka jest m.in.: Patrycja Mołczanow, Sylwia Grzeszczak, Kuba Szmajkowski czy Michał Szpak.

Deklarację złożyła też Justyna Steczkowska. Artystka zapowiedziała, że niebawem zaprezentuje utwór stworzony z myślą o Eurowizji. Jak taką konkurencję ocenia rozmówca Zloteprzeboje.pl? Jego zdaniem „w świecie muzyki nie ma konkurencji”. Dodał, że „każdy jest niepowtarzalny i unikatowy”. – Zawsze wspieram młode talenty, a także swoich kolegów i koleżanki z branży. Bardzo doceniam kunszt i przede wszystkim ciężką pracę moich przyjaciół z branży i zawsze jest miło, gdy otrzymuję dobre słowo – zaznaczył muzyk.

Justynę Steczkowską ubóstwiam! Śledzę jej karierę i podziwiam za różnorodność! Ona jest cudowna! Nie ma w Polsce takiej artystki, która jest idealna w każdym gatunku muzycznym. My troszkę „młodsi” artyści, możemy tylko czerpać inspiracje od Justyny, Ireny Santor czy Małgorzaty Ostrowskiej i wyciągać wnioski.

Wokalista uważa, że Justyna Steczkowska idealnie sprawdziłaby się podczas Eurowizji. Z uśmiechem zaprosił ją także do wspólnego duetu:

Justyna Steczkowska byłaby idealna na Eurowizję! Widzieliście, jak ona tańczy?! Jednocześnie śpiewa na najwyższym poziomie! Ja co najwyżej mogę włączać Justynie wiatraki (śmiech). Tak na serio, to z chęcią zaśpiewałbym z nią na jednym z jej koncertów, np. przepiękny utwór „Wracam do domu” czy „Grawitacja”. Pani Justyno, to co? Może duet?

