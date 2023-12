Przepis na pierniki korzenne. Bez nich święta nie będą takie same

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. To doskonały czas, by upiec dla swoich gości świąteczne pierniki korzenne. Te smaczne ciasteczka z pewnością przypadną do gustu wszystkim miłośnikom słodkich przekąsek. Doskonale sprawdzą się również jako ozdoba na choinkę. Jak je zrobić? Prezentujemy szybki i łatwy przepis.

Świąteczne pierniczki korzenne. Z tym przepisem zawsze się udadzą

Skąd na naszym kontynencie wzięły się pierniki? Prawdopodobnie zawędrowały tu dzięki ormiańskiemu mnichowi, Gregorowi z Nicopolis, który przed laty osiedlił się we Francji i tam uczył wypieku ciastek miejscowych chrześcijan. Później pierniczki rozpowszechniły się w kolejnych europejskich krajach. Po raz pierwszy zaczęto je sprzedawać w XVII wieku w angielskich klasztorach i aptekach.

Tradycyjnie pierniczki przygotowuje się z mieszaniny mąk pszennej i żytniej oraz mleka, jajek, cukru i miodu. Ich skład i sposób przygotowania zależy jednak od kraju, w którym są wypiekane.

W Polsce największą popularnością cieszą się wyroby piernikowych mistrzów z Torunia. Słodkie ciastka swoim smakiem i jakością dorównują piernikom norymberskim, uznawanym za najlepsze w Europie. Dużą sławę zyskały także kruche, twarde pierniczki ozdobione lukrem, wypiekane najczęściej w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Przepis na pierniczki korzenne – lista składników

125 g masła

25 g smalcu lub masła

100 g cukru pudru

250 g mąki pszennej

1 jajko

2 łyżeczki miodu

2 łyżki przyprawy piernikowej lub korzennej

pół łyżeczki cynamonu

pół łyżeczki proszku do pieczenia

Przepis na pierniki korzenne – sposób przygotowania

Masło pokrój w kostkę i zostaw na 15 minut w temperaturze pokojowej. Z lodówki wyjmij też smalec i jajko. Masło ze smalcem i cukrem pudrem ubij mikserem na puszystą masę. Dodaj jajko i ubijaj jeszcze przez około 3 minuty. Dodaj miód, przyprawę piernikową i cynamon. Całość zmiksuj. Dodaj mąkę z proszkiem do pieczenia i miksuj aż do połączenia się składników w jednolite ciasto. Uformuj z ciasta kulę, w razie potrzeby obtaczając je mąką. Zawiń ciasto w folię i włóż do lodówki na godzinę. Nagrzej piekarnik do 180°C. Podziel ciasto na 3 części. Podczas pracy z pierwszą częścią ciasta resztę trzymaj w lodówce. Rozwałkuj ciasto na placek o grubości ok. 3 mm. Foremkami wytnij pożądany kształt ciasteczek i ułożyć je na dużej blaszce, wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz ciasteczka przez około 10 minut, aż nabiorą złotego koloru. Resztki ciasta połącz i również wytnij z niego ciasteczka. Podobnie postępuj z pozostałymi częściami ciasta, aż wykorzystasz całą masę.

Po ostygnięciu pierniczki możesz udekorować lukrem, posypką lub innymi ulubionymi dodatkami. Ciasteczka przechowuj w szczelnym pojemniku. Smacznego!

