Przepis na pyszne placki ziemniaczane. Smak jak u mamy gwarantowany

Placki ziemniaczane to pomysł to tani i pyszny obiad, który będzie smakował całej rodzinie. Co więcej, by je przygotować nie potrzeba wiele czasu – wystarczy tylko kilkanaście minut w kuchni. Jakie składniki będą potrzebne? Sprawdź poniżej.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Placki ziemniaczane można jeść zarówno na słono, jak i na słodko. W wersji na słono zazwyczaj podaje się je z gulaszem lub z różnego rodzaju sosami, kwaśną śmietaną bądź z twarogiem. Do placków na słodko warto dodać za to cukier i śmietanę albo konfitury czy też różnego rodzaju musy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Zobacz także: Przepis na soczyste żeberka. Ten dodatek sprawi, że nikt się im nie oprze

Przepis na wyborne placki ziemniaczane – lista składników

1 kg ziemniaków

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 jajko

1 łyżka mąki

1 łyżeczka soli

szczypta pieprzu

olej

Zobacz także: Przepis na domowe chipsy hitem sieci. Wideo widziało już 5 mln osób!

Przepis na wyborne placki ziemniaczane – sposób przygotowania

Obierz ziemniaki, a następnie zetrzyj je na tarce o drobnych oczkach. Obierz cebulę i również zetrzyj ją na tarce. Do miski wbij jajko, a następnie dodaj mąkę pszenną, startą cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw ciasto na placki solą i pieprzem. Następnie całość dokładnie wymieszaj. Rozgrzej patelnię, a następnie zacznij nakładać na nią odpowiednią ilość masy na placki. Smaż je z obu stron na rozgrzanym oleju, najlepiej na średnim lub dużym ogniu. Zdejmij placki z patelni. Gotowe podawaj z ulubionymi dodatkami.

Smacznego!

Zobacz także: Przepis na lokmę. Kulinarna wycieczka do Turcji

Wypróbujesz nasz przepis? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!