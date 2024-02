Przepis na domowe chipsy hitem sieci. Wideo widziało już 5 mln osób!

Jak nie lubić chipsów? To obecnie jedna z najpopularniejszych i najsmaczniejszych, imprezowych przekąsek. Zajadamy się nią w kinach, na przyjęciach, a także w trakcie domowych seansów filmowych. Oto nieco zdrowszy zamiennik nachosów. Ten przepis zwali was z nóg! Możecie go także zaserwować gościom podczas imprezy. Przepis na ostatki 2024!

Przepis na ostatki. Nachosy z piekarnika

Nachosy to popularny przysmak kuchni meksykańsko-amerykańskiej. Jeszcze 100 lat temu nikt nie znał ich w wersji, która jest dziś dostępna. Okazało się bowiem, że Amerykanie jedynie inspirowali się kuchnią Meksyku. Te kukurydziane chrupki o słonym lub ostrym smaku, można podawać z różnymi sosami i dipami.

Istnieje legenda, skąd wzięły się te pyszne przekąski. Ponoć ich historia sięga 1943 roku, kiedy to do restauracji Victoria w Pietras Negras, zawitała kompania amerykańskich żołnierzy. Pomimo późnej pory, mężczyźni zażyczyli sobie coś szybkiego i dobrego. Pozostawiony na samotnej zmianie Ignacio Anaya, przygotował bardzo proste i szybkie danie. Goście byli zachwyceni smakiem i pomysłowością gospodarza. Poprosili o przepis i nazwę tej pysznej przystawki. Anaya odpowiedział, że podał Nachos Especiales, co oznacza „specjał Ignacia”. Nacho to bowiem skrót od tego właśnie imienia.

Nachosy – czego potrzebujemy?

Aby przygotować przepyszne i aromatyczne nachosy według przepisu tiktokera, będziemy musieli się zaopatrzyć w:

kilka placków tortilli,

ulubione zioła (bazylię, oregano, zioła prowansalskie lub tymianek),

sól i pieprz,

ketchup,

łyżeczkę oleju

Jak zrobić chipsy z tortilli?

Placki tortilli tniemy w paski, a następnie w trójkąty. Następnie przygotowujemy woreczek lub miskę, w której dokładnie mieszamy ze sobą ketchup, olej i przyprawy. Kolejnym krokiem jest dodanie do miski lub woreczka trójkącików i staranne wymieszanie składników. Następnie nagrzewamy piekarnik do 160 stopni. Przekładamy trójkąciki na papier do pieczenia i wkładamy je do nagrzanego piekarnika, na 15 minut. Chipsy są już gotowe! Najlepiej smakują z dodatkiem ulubionego sosu. Smacznego!

