Przepis na tarte tatin. Świetna alternatywa dla szarlotki

Jabłeczniki mogą przyjmować najróżniejsze formy. W Polsce dobrze znamy je pod postacią klasycznej szarlotki. Jednak nawet tak pyszny deser może się w końcu znudzić. Dlatego też warto poszerzyć horyzonty i spojrzeć na kuchnię innych krajów. Świetnie nada się przepis na tarte tatin wywodzący się z Francji. Ta odwrócona tarta na pewno przypadnie do gustu miłośnikom pysznych wypieków.

Francuski klasyk z XIX wieku

Tarte tatin powstała w 1898 roku. Za jej twórczynię uznaje się Staphanie Tatin. Prowadziła wraz z siostrą hotel oraz restaurację. Pewnego razu chciała przygotować tartę z jabłkami. Najpierw jednak wyłożyła formę owocami. Natomiast później całość przykryła ciastem. Gotowy wypiek podała na gorąco. Ciasto zaskoczyło zarówno ją, jak i gości.

Ten rodzaj tarty stał się wizytówką hotelu. Sam przepis na jej przygotowanie obiegł cały region Sologne. Do zwiększenia popularności wypieku przyczynił się prawdopodobnie Louis Vaudable. Restaurator z Paryża spróbował ciasta, a później wprowadził go do menu własnej restauracji. Na przestrzeni lat sława tarte tatin obiegła niemal cały świat. Zachwycają się nią mieszkańcy praktycznie każdego zakątka Ziemi.

Przepis na tarte tatin – potrzebne składniki

Ciasto:

200 gramów mąki pszennej

100 gramów masła

50 gramów cukru pudru

2 żółtka jajek

Odrobina soli

Farsz:

Ok. 1 kg twardych jabłek

5 łyżek masła

5 łyżek cukru

Łyżeczka cynamonu

Tarte tatin – sposób przygotowania

Przesiać mąkę na stolnicę. Następnie dodać do niej masło pokrojone w kostkę, sól, cukier puder oraz żółtka. Wyrabiać ciasto, aż do połączenia się składników. Jeśli masa będzie za sucha, dodać niewielką ilość zimnej wody. Gotowe ciasto zawinąć w folię spożywczą i włożyć do lodówki na 40-60 minut.

Obrać jabłka i pokroić je w ćwiartki. Jeśli owoce są zbyt duże, można podzielić je na mniejsze kawałki. Ważne, by nie były zbyt cienkie i drobne. Pozbyć się gniazd nasiennych.

Następnie na rozgrzaną patelnię wsypać cukier. Kiedy zbrązowieje dodać masło i mieszać, aż powstanie karmel. Później dodać do niego jabłka i gotować do momentu, gdy będą bardziej miękkie. Dodać do nich cynamon. Mieszać tak, aby powstały sos dokładnie oblepił owoce.

Rozwałkować ciasto. Jabłka z karmelem przełożyć do formy na tartę wyłożonej papierem do pieczenia. Szczelnie przykryć wszystko ciastem. Jego wierzch nakłuć widelcem.

Rozgrzać piekarnik do 200 stopni. Piec tartę przez 20-30 minut. Wyjąć, kiedy się zarumieni. Formę z ciastem przykryć dużym talerzem, a następnie obrócić tak, aby wypiek znajdował się na nim jabłkami na wierzchu. Smacznego!

