Przepis na zupę krem z dodatkiem imbiru. Idealna na zimowe mrozy

Zima na dobre rozgościła się w naszym kraju. Siarczyste mrozy i opady śniegu od wielu dni dokuczają mieszkańcom wszystkich zakątków Polski. Aby choć trochę umilić sobie ten wyjątkowo chłodny okres, wypróbuj przepis na pyszną zupę krem. Dzięki pełnej witamin marchwi oraz dodatkowi imbiru w nadchodzącym czasie nie będą Ci straszne żadne infekcje.

Jakie właściwości ma imbir?

Imbir to nie tylko roślina o właściwościach leczniczych, ale również znana na całym świecie przyprawa, która jest świetnym dodatkiem do zimowych dań. Wszystko dzięki jego różnorodnym dobroczynnym właściwościom. Pomaga on na ból gardła, zgagę i kaszel, ale sprawdzi się również w walce z niestrawnością, bólami menstruacyjnymi i w profilaktyce przeciwzakrzepowej.

Imbir odznacza się lekko gorzkim, palącym smakiem i ostrym zapachem, choć da się wyczuć w nim także słodką nutę. Najczęściej dodaje się go do mięs, makaronów, owoców morza i orientalnych zup. Co więcej, imbir jest także doskonałym dodatkiem do zimowej herbaty.

Przepis na zupę krem z dodatkiem imbiru – lista składników

800 g marchwi

1 średnia cebula

2 średnie ziemniaki

3 ząbki czosnku

2 łyżki masła

pół łyżeczki gałki muszkatołowej

mały kawałek imbiru

1/4 łyżeczki curry

1/4 łyżeczki kurkumy

sól

pieprz

szczypta cukru

Przepis na zupę krem z dodatkiem imbiru – sposób przygotowania

Obierz marchew i ziemniaki. Ziemniaki pokrój w kostkę, a marchew w talarki. Następnie pokrój cebulę w kostkę. Rozpuść masło w garnku. Następnie dodaj posiekaną cebulę, szczyptę cukru i soli. Całość zeszklij. Do zeszklonej cebuli dodaj marchew, ziemniaki i przeciśnięty przez praskę czosnek. Zetrzyj na tarce imbir i dodaj do zupy. Dosyp do garnka pozostałe przyprawy. Całość chwilę podsmaż, a następnie zalej 1,5 l wody. Gotuj do miękkości. Powstałą zupę zmiksuj na krem.

Smacznego!

