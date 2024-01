Przepis na zupę szczawiową. Ten smak przeniesie Was do dzieciństwa

Tęskno Wam za smakami dzieciństwa? Jeśli tak, to skorzystajcie z przepisu na zupę szczawiową. Kto z nas nie jadał jej u swojej babci, kiedy był mały? Warto po nią sięgać tym bardziej, że szczaw (oczywiście w odpowiednich ilościach) jest bardzo zdrowy.

Liście szczawiu to niskokaloryczna skarbnica witamin i minerałów. Znajdziemy w nich witaminę C, A, E oraz te z grupy B, a także żelazo, sód, wapń, potas, fosfor czy cynk. Ich spożywanie zadziała antyoksydacyjnie, przyczyni się do wzmocnienia naszej odporności, usprawnienia pracy układów nerwowego, sercowo-naczyniowego i pokarmowego oraz dobrze wpłynie na wzrok, kondycję skóry i włosów.

Trzeba pamiętać, że – ze względu na zawartość kwasu szczawiowego – szczaw w nadmiarze może prowadzić do wypłukiwania wapnia, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do powstawania osteoporozy i kamieni w nerkach. Jednak stosowanie go w naszej kuchni z umiarem jest jak najbardziej wskazane dla zdrowia.

Przepis na zupę szczawiową: składniki

Cztery porcje zupy szczawiowej przygotujemy z następujących składników:

2 litrów wody;

500 g surowych żeberek wieprzowych;

małego skrzydła indyka lub korpusu kurczaka;

300 g przecieru szczawiowego lub 500 g świeżych liści;

włoszczyzny (średniej marchewki; średniego korzenia pietruszki; małego kawałka korzenia selera i kawałka pora);

200 g śmietany 18%;

łyżeczki mąki pszennej;

3 liści laurowych, 3 ziaren ziela angielskiego, łyżeczki pieprzu (i ewentualnie soli) do smaku.

Sposób przygotowania zupy jak u babci

Przepis na zupę szczawiową zrealizujemy w następujących krokach:

W dużym garnku umieszczamy umyte mięso i pokrojone na nieco mniejsze kawałki żeberka. Zalewamy wodą. Bardzo delikatnie solimy i zagotowujemy. Następnie zmniejszamy nieco ogień, usuwamy szumowiny i gotujemy pod przykryciem ok. 40 minut.

Wyjmujemy mięso, a do garnka dodajemy starte na tarce warzywa, pokrojonego pora, ziele angielskiej i liście laurowe. Gotujemy 20 minut pod przykryciem (opcjonalnie: możemy najpierw ugotować warzywa w całości wraz z mięsem, potem wyłowić je z zupy, zetrzeć na tarce i wrzucić z powrotem do garnka).

Wrzucamy do zupy szczaw ze słoika lub umyty pod zimną, bieżącą wodą, drobno posiekany świeży szczaw (tylko w tym drugim wypadku: zupę lekko dosalamy). Pamiętajmy, żeby szczaw nie był stary i nie miał włókien. Gotujemy zupę do 10 min pod pokrywką.

Mąkę mieszamy w osobnym kubku z 2 łyżkami wody i śmietaną. Potem dolewamy do tego odrobinę zupy, mieszamy, a następnie przelewamy zawartość kubka do garnka. Następnie zupę jeszcze raz mieszamy, przykrywamy pokrywką i gotujemy jeszcze kilka minut na małym ogniu.

Obowiązkowe dodatki do szczawiowej

Przepis nie byłby kompletny bez pewnej kwestii: zupa szczawiowa będzie naprawdę przepyszna, jeśli zadbamy też o odpowiednie dodatki. Idealne będą tutaj jajka gotowane na twardo, smażony boczek w plasterkach i grzanki. Zamiast tych ostatnich można wybrać gotowane ziemniaki pokraszone smażoną cebulką.

