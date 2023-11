Przetestujcie swą spostrzegawczość. Ta łamigłówka sprawi Wam dużą trudność!

Do zachowania jak najlepszego zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego, ważna jest prawidłowa praca mózgu. Powinniśmy go regularne ćwiczyć i usprawniać nasze funkcje poznawcze. Sprawdzą tu się wszelkiego rodzaju łamigłówki.

Łamigłówki i testy na spostrzegawczość

W Internecie jak grzyby po deszczu pojawiają się coraz to nowe łamigłówki w postaci testów na spostrzegawczość. Niektórzy wręcz specjalizują się w projektowaniu obrazków, które będą starały się wprowadzać nasz zmysł wzroku i mózg w błąd.

Kiedy nasze oczy widzą wiele małych, podobnych do siebie kształtem elementów w zbliżonych kolorach, mózg przetwarza bodźce w taki sposób, że postrzegamy to prawie jako całość. Trudno nam wówczas dostrzec jakieś niewielkie odchylenia od „wzoru”.

Dlatego, jeśli pośród nich ukryjemy jakiś inny mały element o innym kształcie, ale w podobnym kolorze, wtedy nie lada wyzwaniem będzie odnalezienie go. Dobrą formą rozrywki i treningu mózgu będzie zagadka obrazkowa zaproponowana przez mistrza w tej dziedzinie, Dudolfa. Tutaj postawił on naprawdę wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom trudności.

Czy widzicie grzyby i mysz?

Ta łamigłówka jest naprawdę trudna. Kiedy patrzymy na poniższy obrazek, widzimy mnóstwo małych jesiennych listków w kolorach zielonym, brązowawym, pomarańczowym, żółtym i czarnym. To jednak nie wszystko, co się tam kryje. Mocno się skupcie!

Czy znajdziecie tutaj cztery myszy i pięć grzybków – dopytuje autor łamigłówki?

No właśnie, czy udało się Wam zlokalizować wszystkie wspomniane elementy? I to bez podpowiedzi? Jeśli tak, jest to wyczyn naprawdę godny podziwu! Jeśli nie, mamy też dla Was ułatwienie: myszki są szarobrązowe, zaś grzybki mają brązowe kapelusze. Dla tych, którzy całkowicie „polegli”, autor podał rozwiązanie na swojej stronie internetowej.

