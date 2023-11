Ta iluzja oszuka twój wzrok. Co widzisz na obrazku?

Ten rysunek może wydać się niektórym odrobinę niepokojący. Znajduje się na nim o wiele więcej, niż wskazuje pierwszy rzut oka. Czy widzisz na nim coś zaskakującego? Przyjrzyj się dobrze i zobacz, jaka iluzja optyczna się na nim kryje. Masz 10 sekund!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Przepis na prawdziwe naleśniki! Za ten składnik doświadczona gospodyni wyciąga wałek

To złudzenie optyczne oceni działanie twojej percepcji

Iluzja optyczna często staje się inspiracją dla wielu artystów. Jednym z nich był Charles Allan Gilbert, który stworzył w 1892 roku wyjątkowe dzieło. Narysował ilustrację, którą zatytułował „Wszystko próżność”. Nawiązuje on do słów przypisywanych królowi Salomonowi, które pochodzi z biblijnej Księgi Koheleta.

Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja; Marność nad marnościami, wszystko marność – czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona 1:2.

Wyrażenie to wywodzi się z języka hebrajskiego i podkreśla najwyższy stopień daremności i pustki. Autor ma na myśli ludzkie dążenie do ziemskich uciech i braku relacji z Bogiem.

Zobacz także: Ile ósemek jest na zdjęciu? Bystrzak odpowie w mniej niż 10 sekund

Jak działa ludzka percepcja? Sprawdź to!

W sieci można natknąć się na wiele podobnych zabaw przedstawiających iluzje optyczne. Najpierw widzimy jedną rzecz, by już po chwili dostrzec również tę drugą. Tak działa nasza percepcja. Co ciekawe, nie jesteśmy w stanie dostrzec obu wariantów na raz. Jednak im szybciej potrafimy “przełączać się” pomiędzy nimi, tym lepiej. Co widzisz na rysunku?

Twórcy iluzji optycznych wykorzystują w swoich dziełach kombinacje kolorów, wzorów i świateł, które potrafią oszukać nasz mózg. Podejmij to zabawne wyzwanie i przekonaj się, jak działa twój umysł. Sprawdź, czy twoja percepcja wzrokowa pracuje bez najmniejszych zastrzeżeń.

źródło: „Wszystko jest próżnością” Charlesa Allana Gilberta

Zobacz także: Przepis na konfiturę z żurawiny. Znakomita jako dodatek do wielu potraw

Co dostrzegasz na rysunku? Ta iluzja odpowie na pytanie, jak działa twoja percepcja

Czy przed upływem 10 sekund zauważyłeś, że z pozoru niewinny rysunek ma jednak drugie dno? Siedząca przy toaletce wyrafinowana kobieta z epoki późno wiktoriańskiej, wpatruje się pustym wzrokiem w okrągłe lustro. W połączeniu z leżącym na stole obrusem i przyborami toaletowymi tworzy obraz ludzkiej czaszki.

Umiejscowienie czaszki na rysunku można zauważyć, dopiero gdy spojrzy się na nią z oddali. Jej oczy to głowa i odbita w zwierciadle twarz kobiety. Nos wydaje się być z kolei odbiciem pobliskich zasłon. Na krawędzi stołu znajduje się zapalona świeca, która najprawdopodobniej przedstawia życie.

Jeśli dostrzegłeś to przed upływem 10 sekund, oznacza to, że twoja wzrokowa percepcja jest imponująca! Gratulacje! Żadna iluzja optyczna nie jest dla ciebie wyzwaniem!

Zobacz także: Informatycy z mema robią imponującą karierę! Tak dziś wygląda ich życie

Czy udało ci się dostrzec czaszkę przed upływem 10 sekund? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!