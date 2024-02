Quiz. Połącz kultową bajkę z piosenką. Wstyd nie znać 10/12!

Przedstawiamy wyjątkowy quiz, w którym zapytamy Cię o najsłynniejsze piosenki nie tylko ze światowych, ale również z polskich produkcji. Niezależnie od wieku i upodobań bez wątpienia choć raz słyszałeś te ponadczasowe przeboje. Jeśli jesteś zarówno miłośnikiem muzyki, jak i miłośnikiem bajek, z pewnością zdobędziesz maksymalną liczbę punktów. Przekonaj się!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo…

Zobacz także: Quiz. Wodecki czy Grechuta? 6/12 to wstyd!

Bajki nie tylko dla najmłodszych

Wszystko wskazuje na to, że animacje nie są przeznaczone wyłącznie dla tych najmłodszych. Szczególnie widać to przy okazji ponadczasowych produkcji, do których chętnie wracamy nie tylko ze względu na sentyment, ale również przez… czystą przyjemność! Jak dobrze znasz najpopularniejsze piosenki z bajek? Sprawdź się i weź udział w naszej zabawie!

Zobacz także: Quiz. „Miś” czy „Rejs”? Będziesz ekspertem, jeśli zgarniesz 9/12!

Ponadto bajki urozmaicane są wybitnymi propozycjami muzycznymi. Mowa o ścieżkach dźwiękowych, które realizowane są z największą czułością nawet o najmniejszy element. Nic też dziwnego, że wiele kultowych piosenek przeniknęło do naszej codzienności. Kto dziś nie zna numerów takich jak „Kolorowy wiatr”, „Miś uszatek” czy „Milion gwiazd na niebie lśni”?

Quiz. Połącz bajkę z piosenką! 12/12 to duży sukces

Przygotowaliśmy dwanaście słynnych utworów muzycznych. Jak dobrze znasz najpopularniejsze bajki? Czy wiesz, kto w oryginale śpiewał te utwory? Odpowiedz poprawnie na wszystkie pytania i zdobądź miano eksperta. Pamiętaj, że tylko mistrz będzie mógł pochwalić się maksymalną liczbą punktów. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 W której bajce usłyszymy piosenkę "Hakuna Matata"? "Mój brat niedźwiedź" "Król Lew" "Tarzan" Nastepne pytanie

Zobacz także: Quiz. Rozpoznasz te kadry? 12/12 zdobędzie tylko pasjonat tańca!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!