Quiz. Wynalazki, które zmieniły świat. 6/10 to powód do wstydu

Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Dzięki rozwojowi technologii jesteśmy dziś w stanie szybciej i łatwiej komunikować się, przemieszczać się z miejsca na miejsce czy też wykonywać codzienne obowiązki. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie dokonania najsłynniejszych wynalazców. To im zawdzięczamy skonstruowanie samochodu, pralki czy też samolotu.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

To oni stworzyli pierwszy samolot. Dziś obchodzimy Dzień Braci Wright

Dokładnie 120 lat temu bracia Orville i Wilbur Wright odbyli pierwszy lot skonstruowanym przez siebie samolotem. Na pamiątkę tego wyczynu właśnie 17 grudnia obchodzimy ustanowione na ich cześć święto. Trzeba przyznać, że pionierzy lotnictwa nie mieli łatwego zadania. Jak udało im się wznieść nad ziemię?

Bracia Wright dorastali w Dayton w stanie Ohio. To tam prowadzili własną wytwórnię rowerów pod nazwą Wright Cycle Company. Marzyło im się jednak zbudowanie maszyny latającej cięższej od powietrza. W tym celu przenieśli się do Kitty Hawk w Karolinie Północnej, gdzie panowały wiatry, zapewniające dobre warunki do testów.

Plan braci Wright ziścił się w 1903 roku. 17 września około godziny 10.35 jeden z nich po raz pierwszy wzbił się zbudowaną przez nich maszyną w powietrze. Po trwającym 12 sekund locie mężczyzna wylądował w odległości około 37 m metrów od miejsca, w którym oderwał się od ziemi.

Quiz. Wynalazki, które zmieniły świat

Pamiętasz, kto wymyślił najważniejsze wynalazki w dziejach ludzkości? Sprawdź swoją wiedzę w poniższym quzie. Odpowiedz na dziesięć pytań i przekonaj się, ile pamiętasz z lekcji historii. Czy uda Ci się zdobyć maksymalną liczbę punktów? Sprawdź sam! Powodzenia!

Pytanie 1 z 10 Który z tych naukowców wynalazł telefonu? Guglielmo Marconi Alexander Graham Bell Charles Babbage Nastepne pytanie

