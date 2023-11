Reakcja dziadka z Japonii na polski obiad. Nie posmakowało?

Gabriel Hyodo to polski twórca internetowy, który ma japońskie korzenia. Pewnego razu odwiedził swojego dziadka w Miyazaki. Youtuber postanowił podzielić się z obserwatorami, w jaki sposób spędza dzień ze swoim dziadkiem. Odwiedził japoński kościół, który znacznie odbiega od rzeczywistości znanej Polakom. Finałem odcinka było przygotowanie tradycyjnego polskiego obiadu.

Czy youtuber zdołał zaskoczyć dziadka?

Gabriel już przed wylotem do Japonii zaplanował, że ugotuje dziadkowi tradycyjny polski obiad. W związku z tym przywiózł z Polski składniki potrzebne do dania głównego. Podczas przygotowań zdradził, że zarówno kuchnia japońska, jak i polska mają wiele wspólnych elementów. Przykładowo za sprawą pierogów nasza rodzima kuchnia rozsławiła się na całym świecie. Nie zapominajmy, że japońskim odpowiednikiem polskiego dania są pierożki gyoza. Stąd youtuber miał niemałą zagwozdkę. Stawiał przed sobą następujące pytanie. Czym mógłby zaskoczyć dziadka?

Ostatecznie twórca internetowy postanowił przygotować ucztę inspirowaną niedzielnym obiadem. Specjalnym składnikiem miały być… ogórki kiszone! W rezultacie ugotował zupę ogórkową. Natomiast na drugie danie składały się kotlety schabowe, mizeria, a także ziemniaki. Nie zabrakło również klusków śląskich. Gabriel zaznaczył, że danie z całą pewnością będzie ciekawe dla jego dziadka z Japonii.

Reakcja dziadka z Japonii na polski obiad

Gabriel nie bez powodu ugotował zupę ogórkową. Za kulisami zdradził, że jest to jego ulubione polskie danie. Natomiast jakie zdanie miał jego dziadek? „Osobiście mi nie smakuje” – wyznał po pierwszej zdawkowej reakcji Japończyk. Co ciekawe, Polacy delektują się przede wszystkim wyrazistym smakiem wywaru. Inaczej wygląda to w Japonii, gdzie najważniejszą rolę odgrywają dodatki.

Ogórkowa nie przypadła do gustu dziadkowi, ale wszystko zmieniło się za sprawą kotletów schabowych. Mężczyzna wyznał, że drugie zdanie jest rewelacyjne. Ponadto poprosił wnuczka o przepis! “Polskie jedzenie jest smaczne” – spuentował Japończyk. Na koniec Gabriel zdradził, że dziadek poszedł nawet po dokładkę!

Jesteście ciekawi reakcji japońskiego dziadka? Zobaczcie sami!

