Siostra Celine Dion jest przerażona. Piosenkarka nie panuje nad własnymi mięśniami

8 grudnia 2022 roku Celine Dion postanowiła ujawnić opinii publicznej, że boryka się z poważnymi problemami zdrowotymi. Tamtego pamiętnego dnia gwiazda oficjalnie przyznała, że lekarze zdiagnozowali u niej zespół sztywności uogólnionej.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zespół sztywności uogólnionej polega na postępującej w ciągu miesięcy i lat uogólnionej sztywności ciała. To bardzo rzadkie schorzenie neurologiczne, którego przyczyny wciąż nie zostały do końca wyjaśnione przez medycynę.

Na temat stanu zdrowia Celine Dion postanowiła zabrać głos jej siostra, Claudette. Zrobiła to w wywiadzie dla francuskojęzycznego portalu 7 Jours. Czy fani artystki mogą liczyć, że niebawem wróci na scenę?

Zobacz także: Doda zmaga się z tym schorzeniem od dziecka. „Nie daję rady”

Niestety, zdrowie Celine Dion jest dalekie od idealnego. Claudette wyznała, że jej siostra praktycznie straciła kontrolę nad własnymi mięśniami. W tym — strunami głosowymi oraz sercem, które również nie znajdują się w najlepszym stanie.

Struny głosowe to mięśnie, ale serce to także mięsień. To sytuacja jedna na milion i nie dotknęła zbyt wielu osób, więc naukowcy wciąż potrzebują czasu, żeby ten problem rozpracować — mówiła siostra Celine Dion w wywiadzie dla 7 Jours.