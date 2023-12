Skąd zwyczaj ubierania choinki? Na ten temat krążą legendy

Ubieranie choinki to nieodłączny element Bożego Narodzenia. Wiele osób nie wyobraża sobie, że mogłoby jej zabraknąć. Jaki jednak związek ma przystrojone drzewko z narodzinami Jezusa? Odpowiedzi na to pytanie może być wiele. Na przestrzeni lat bowiem narosło wokół tego tematu wiele legend.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Dlaczego ubieramy choinkę na Boże Narodzenie?

Istnieje legenda, która może odpowiedzieć, jaki związek ma ubieranie choinki i Boże Narodzenie. Otóż mnich św. Bonifacy nawracał w XVIII wieku ludy Germańskie. Ściął wielki dąb, który uznawali za święty. Upadające drzewo miało zniszczyć wszystko, co było wokół. Jedynym wyjątkiem była mała jodełka. Miała ona symbolizować Jezusa, który daje życie wieczne. Ostatecznie kaznodzieja zginął śmiercią męczeńską w 754 roku.

Natomiast góralska legenda mówi, że zwyczaj ubierania choinki pochodzi od niedźwiedzia. Zwierzęta miały obdarować nowonarodzonego Jezusa darami. Niedźwiedź jednak nie miał nic. Zdecydował się, że podaruje Chrystusowi małą jodełkę. W trakcie podróży namokła, co spowodowało powstanie sopli. Te z kolei w świetle księżyca wyglądały jak ozdoby. Tym samym przystrojona choinka stała się symbolem Bożego Narodzenia.

Zobacz także: Legendy o odkryciu kawy. To dar od archanioła Gabriela?

W kulturze słowiańskiej istniał zwyczaj ozdabiania snopu zboża, zwanego diduchem. Stawiano go kłosem do góry w Święto Godowe, czyli święto przesilenia zimowego. Znajdował się w kącie izby do Trzech Króli. Miał przynosić dobrobyt, obfitość, pomyślność i urodzaj. Zwyczaj ten pozostał, nawet kiedy upowszechniło się chrześcijaństwo.

Wielka choinkowa migracja

Zwyczaj ubierania choinki pojawił się po raz pierwszy na początku XV wieku. Członkowie Bractwa Czeladników Piekarskich ustawili ją w szpitalu św. Ducha we Fryburgu. Nie od razu jednak stało się to tak popularne. Początkowo traktowano to jedynie jako kaprys bogaczy. Przeciwni byli również chrześcijańscy duchowni, ponieważ ten zwyczaj miał pogańskie korzenie.

Zobacz także: Gorące kuchenne trendy. To będzie królować w naszej kuchni

Z czasem jednak coraz więcej osób skłaniało się ku ubieraniu choinki. Jedną z nich był Marcin Luter, dzięki któremu zwyczaj ten stał się powszechniejszy. W XIX wieku praktykowano go już w Anglii i Francji. Następnie, dzięki migrantom, zaczęto robić to także w Stanach Zjednoczonych i Skandynawii. Przystrojone drzewko stało się międzynarodowym symbolem świąt.

Co ciekawe, ubrana choinka jest popularna nie tyko w chrześcijańskich krajach. Za przykład można podać Japonię, gdzie religia chrześcijańska stanowi zupełny margines wśród wierzących. Kiedy natomiast zwyczaj ten trafił do Polski? Dość późno, bo dopiero w latach 20. XX wieku. Wszystko z powodu tego, że Polacy wierni byli innym tradycjom.

Zobacz także: Ile kolan ma pies? Tego często nie wiedzą właściciele psów!

Co wieszasz na czubku choinki? Gwiazdę

Anioła

Szpic Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!