Ile kolan ma pies? Tego często nie wiedzą właściciele psów!

Zagadka, która jest z pozoru oczywista, często stanowi niemałe wyzwanie. Czy pies ma kolana? Jeśli tak, to ile? Te pytania, to nie lada zagwozdka dla wielu osób. Nawet właściciele czworonogów mogą mieć problem z poprawną odpowiedzią. Okazuje się, że nie jest to tak proste, jak może wydawać się niektórym.

Czy psy mają kolana?

Osoby, które chcą stać się posiadaczami psa lub też takie, które dopiero co wzięły pod dach czworonoga, mają często wiele wątpliwości. Dotyczą one oczywiście odpowiedniego odżywiania, zdrowia czy wytresowania pupila. W sieci roi się od najróżniejszych pytań. Jednym z nich jest to, czy pies ma kolana?

Odpowiedź na to pytanie brzmi tak, pies ma kolana. Podobnie jak w przypadku innych ssaków, odgrywają one ogromną rolę przy poruszaniu. Pomagają przy chodzeniu, bieganiu czy skakaniu. Warto dodać, że psie kolano jest niezwykle złożone. Składa się ono z kości udowej, piszczelowej, strzałkowej, rzepki, łąkotki oraz więzadeł krzyżowych.

Ile kolan ma pies?

To, że pies ma kolana wydaje się być czymś oczywistym. Natomiast trudności zaczynają się, kiedy zadamy pytanie, ile kolan ma pies? Najczęstszymi odpowiedziami będą zapewne „dwa” albo „cztery”. Która jest jednak poprawna?

Podobnie jak inne czworonożne ssaki, pies ma dwa kolana. Natomiast niektóre osoby myślą, że cztery – na przednich i tylnych łapach. To oczywiście błąd. Choć można się łatwo pomylić, to na przednich kończynach znajdują się łokcie.

Psy są narażone na urazy kolan. Nawet u najsprawniejszych zwierzaków mogą przydarzyć się m.in. zwichnięcie rzepki, zapalenie stawów kolanowych czy zerwanie więzadła krzyżowego. Dlatego też, jeśli zauważmy coś niepokojącego w poruszaniu się naszego pupila, szybko zgłośmy się z nim do weterynarza.

