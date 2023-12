Śniadanie mistrzów smaczniejsze, niż kiedykolwiek. Ta jajecznica cię zaskoczy!

Wielu z nas nie wyobraża sobie rozpoczęcia poranka od wybornego śniadania. To bardzo dobre przyzwyczajenie. Nie bez kozery mówi się bowiem, że jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dodaje nam sił i energii by zmierzyć się z nadchodzącymi trudami. Jajecznica to doskonały pomysł na pierwsze danie. Można do niej dodać cebulę, boczek, pomidory i mnóstwo innych składników. Nasza propozycja was zaskoczy.

Właściwości energetyczne i odżywcze jaj

Jaja są skarbnicą witamin i minerałów. Wielu uznaje ja za dość kontrowersyjny produkt spożywczy. Do niedawna uważano je za niezbyt zdrowe, ponieważ miały mieć niekorzystny wpływ na stężenie cholesterolu we krwi. Dzięki latom badań nad ich właściwościami, wiemy dziś, że nie jest to do końca prawda. Co więcej, cholesterol pokarmowy nie wpływa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Istnieje wiele korzyści z obecności jaj na naszych talerzach. Białko kurzych jaj posiada szeroki wachlarz aminokwasów egzogennych. To te, które człowiek musi dostarczyć organizmowi wraz z pożywieniem. Ciekawostkę może stanowić fakt, że już jedno jajo pokrywa około 15% dziennego zapotrzebowania na pełnowartościowe białko u dorosłego człowieka. Warto więc wzbogacać nimi nasze przepisy.

Jaja cechują się wysoką zawartością rozpuszczalnych w tłuszczach witamin (A, D oraz E), a także witamin z grupy B (w tym witaminy B12, a także kwasu foliowego). Ponadto zawierają liczne składnik mineralne, takie jak: selen, żelazo, cynk oraz fosfor. Żółtko również ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Znajdują się w nim bowiem związki uznawane za szczególnie wartościowe: ksantofile, lecytyna, a także cholina.

Jajka po warmińsku – lista składników

Jajecznica po warmińsku jest niezwykle prosta w przyrządzeniu. Co więcej, do jej przygotowania nie potrzebujemy zbyt wielu składników. Musimy zaopatrzyć się w:

3 kurze jaja

sól i pieprz do smaku

odrobinę masła do smażenia

szczypiorek do posypania dania (opcjonalnie)

Przepis na jajecznicę – sposób przygotowania

Przygotowanie tej potrawy nie zajmie nam zbyt wiele czasu. Co więcej, opłaci się włożony w jej usmażenie trud. Danie będzie niezwykle puszyste i bajecznie pyszne. Oto przepis.

Na patelni rozgrzewamy masło. Oddzielamy starannie żółtka od białek. Białko roztrzepujemy, dodając do niego sól oraz odrobinę pieprzu. Następnie wlewamy białko na patelnię i czekamy, aż odrobinę się zetnie. Zdejmujemy patelnię z ognia i dodajemy do ściętych białek, oddzielone uprzednio żółtka. Mieszamy składniki. Po przełożeniu na talerz, posypujemy jajecznicę posiekanym szczypiorkiem lub ulubionymi ziołami. Smacznego!

